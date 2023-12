Lío en Les Corts: el vicepresidente da dos 'palmaditas' a un diputado del PSOE

El 'incidente' se habría producido cuando el diputado, José Chulvi (PSPV), se ha acercado al vicepresident de la Generalitat para entregarle el diploma de "censor de honor".

Lío gordo durante el pleno de aprobación de los presupuestos para 2024 en Les Corts Valencianes. PSOE y Compromís acusa a Vicente Barrera, vicepresident de la Generalitat y conseller de Cultura, de agredir al diputado socialista, José Chulvi, cuando este se ha acercado a su asiento para entregarle un diploma de "Censor de honor". En las imágenes se aprecia un cruce de palabras entre el del PSOE y Vox y, tras esto, se puede apreciar como Barrera le da unos 'golpecitos' en el pecho para pedirle al socialista que volviera a su escaño.





La escena ha tenido lugar cuando se estaban defendiendo las enmiendas a los presupuestos de Cultura. Durante su intervención, Chulvi, ha acusado al gobierno valenciano de tener siempre a "Cataluña en la boca" como una especie de "paranoia". "Ustedes en cinco meses se han dedicado a reabrir batallas que ya estaban cerradas, y mire si lo ha hecho usted bien, señor Barrera, que ya es digno merecedor del diploma de Censor de Honor. Lo que ustedes han hecho es un atentado contra la cultura valenciana", ha expuesto el diputado del PSPV.



El título otorgado por los socialistas viene a raíz de la retirada de ayudas y subvenciones, realizadas por la conselleria de Barrera, a entidades que, según el gobierno, fomentan el catalanismo y no la tradición y cultura valenciana.



Tras su exposición, Chulvi se ha acercado al escaño del vicepresidente para entregarle este diploma, sin embargo, esto no le ha sentado nada bien al de Vox quien ha despachado al diputado socialista con un par de golpes en el pecho, acción que ha despertado las críticas de la oposición quienes acusan a Barrera de haber realizado una agresión en sede parlamentaria. "El Vicepresidente de Mazón agrede a un diputado socialista en el Pleno de Les Corts. La violencia no tiene cabida en la política valenciana. Mazón se convierte en un cómplice de los ultras de la extrema derecha", ha twitteado el portavoz en Les Corts del PSPV-PSOE, José Muñóz.