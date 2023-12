La Fiscalía estudiará el supuesto complot del PSPV contra Antifraude

PP con apoyo de Vox aprobará en Les Corts una moción para que la Fiscalía investigue al PSPV por "el desprestigio de los informes" de sus casos de corrupción

El caso del director de Antifraude, por el despedido a una trabajadora víctima de un supuesto acoso sexual dentro de la misma Agencia, acabará en manos de la Fiscalía. El PP presentará una moción en Las Cortes Valencianas para que, concretamente, la Fiscalía investigue las declaraciones de Joan Llinaes en las que se defiende alegando un complot del sindicato que destapó el caso de acoso y el PSPV. Según ha podido saber ESdiario, la iniciativa saldrá adelante con el confirmado apoyo de Vox, que también exige trasparencia.

Joan Llinaes fue nombrado director de dicho organismo 'independiente' que investiga casos de corrupción en 2017 cuando la creó el Botànic. La dirección de este activista de la CUP y Podemos al frente de Antifraude (AVAF) ya fue cuestionada por rechazar las solicitudes de investigación del PP entorno a supuestos casos de corrupción que afectan al PSPV, como la denuncia a las empresas del hermano de Ximo Puig.

El pasado mes de noviembre se vio obligado a comparecer públicamente en el parlamento valenciano por un supuesto caso de acoso sexual. Llinaes sorprendió con una teoría conspiratoria en la que, no solo negó la existencia del acoso sexual en la Agencia, sino que acusó a los socialistas y a UGT de montar una trama para eliminarlo de su puesto. “El objetivo final era desprestigiar el nombre de la Agencia Antifraude y los informes que ha hecho por si afectaban a determinados casos”, apuntó en alusión a las presuntas tramas corruptas que afectan al PSPV como el caso Azud.

El diputado popular, Nando Pastor, no descarta la teoría del complot que expuso Llinaes y, si es así, es plausible que "el PSPV haya elaborado informes y llevado a cabo investigaciones" en sus supuestos casos de corrupción con el objetivo que señala Llinaes. Pastor, que ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley para que Les Corts para remitir a la Fiscalía las declaraciones de Llinaes, ha recordado que “en el transcurso de la mencionada comparecencia, el director de la AVAF señaló que las acusaciones y filtraciones periodísticas sobre el supuesto caso de acoso sexual vivido en la agencia tenían que ver con una trama orquestada por el PSPV, la UGT y el ex sindic del PSPV en Les Corts, Manuel Mata, para desprestigiar la labor de la propia AVAF. En este sentido, el director de la AVAF hizo alusión a diferentes casos de corrupción que están en los tribunales y que afectan a dirigentes del PSPV como causa para su presunta persecución por parte de los socialistas valencianos”.

Pastor asegura que “de lo manifestado por parte del director de Antifraude en sede parlamentaria, se puede deducir la existencia de un posible interés por parte del sindicato mencionado y del propio PSPV para desprestigiar la labor de la Agencia Antifraude al haber elaborado informes y llevado a cabo investigaciones en expedientes como el caso Azud, que afecta a la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE”.

Así, el diputado popular ha explicado que “ante todas estas afirmaciones por parte del responsable de antifraude, el Grupo Parlamentario Popular ha analizado esta situación y ha decidido que sea la justicia quien se haga cargo del caso”. La iniciativa parlamentaria del PP saldrá adelante con el apoyo de sus socios de Vox. Lo han confirmador fuentes del partido a ESdiario. Tras la aprobación parlamentaria, el ministerio público asumirá el caso e investigará si verdaderamente existe la trama del PSPV y UGT a la que hace referencia Llinares.

"Todo queda en casa"

En declaraciones a este diario, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha exigido "evidentemente máxima transparencia" a la Agencia Valenciana Antifraude, la institución que, recuerda, "se creó para que Podemos tuviera su chiringuito". Vega denuncia que Linares "solamente" denuncia "la trama de corrupción que hace que corra riesgo su sueldo público" cuando "debería haber denunciado con la misma contundencia todas", incluidas a las que afectan al PSPV.

"Al final todo gira en torno a los mismos actores: el partido socialista y los sindicatos apesebrados de UGT Y CCOO. Por qué no deja de ser curioso que sea el antiguo síndico del partido socialista, Manolo Mata, quien lleve la defensa jurídica de estas personas. Todo queda en casa…", ha criticado. "Del partido socialista ya nos esperamos cualquier cosa", ha lamentado.