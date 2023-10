PP acusa a Antifraude de obstruir las investigaciones de corrupción del PSOE

El director de la Agencia afín a Podemos comparecerá para explicar el caso de acoso sexual y despidos en el seno de la institución.

El PP ha denunciado el partidismo de la Agencia Valenciana Antifraude, el organismo 'independiente' que investiga casos de corrupción creado por al Botànic. Acusan a Antifraude de "luchar solo contra el PP. "Ha sido utilizada "de unos contra otros", ha lamentado el portavoz del PPCV en Las Cortes Miguel Barrachina.

Barrachina ha insinuado que Antifraude -dirigida por el activista de Podemos Joan Antoni Llinares- estaría obstruyendo, o no facilitando, las investigaciones sobre los casos de corrupción de la izquierda, incluido el caso que salpica a la familia del expresidente Ximo Puig: "Yo mismo he entregado facturas que afectan al hermano de Puig, cientos de contratos a dedo, hace meses. Ante se irá Llinares de que yo obtenga ninguna respuesta". Con este ejemplo ha retratado una situación general y es que "las denuncias del PP son frenadas", ha lamentado. "Esa Agencia no ha tratado por igual los casos", ha insistido desafiando a Antifraude a "demostrar lo contrario".

Así, el PP calienta el clima antes de la comparecencia del director de Antifraude, Joan Antoni Llinares, por los despidos a dos mujeres tras denunciar acoso sexual en el seno de la misma.

Lo cierto es que el director de Antifraude no ha ocultado nunca su antipatía por el PP. Llinares ha sido activista de la CUP y Podemos, antiguo colaborador y amigo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no ha sido reconocido precisamente por mostrar un perfil plano e independiente. Sigue la corriente independentista y 'antifascista', tal y como ha mostrado en sus artículos de opinión en revistas o publicaciones en redes sociales, donde además compartía viñetas que ridiculizaban a figuras del Partido Popular como Mariano Rajoy o Rafael Blasco. ¡Y todo ello siendo director de Antifraude!

Llinares tiene puesta la lupa encima. La denuncia por acoso sexual de las funcionarias acabó en manos de UGT, que estudia llevar el caso a los tribunales. El sindicato habla de una "persecución" por el despido de una de las trabajadores a los 14 días de su regreso de la baja por maternidad. Ha sido el propio Llinares quien ha sancionado a esta junt a otra trabajadora de la Agencia por supuesta revelación de datos confidenciales de la actividad de la Agencia.

Es por esto por lo que el director de Antifraude se ha visto obligado a dar explicaciones públicas. Será el próximo jueves cuando la solicitud de comparecencia de Llinares se presente en la mesa de Las Cortes.

Llinares dirige esta institución pública 'independiente' desde su creación en 2017, bajo el gobierno del Botànic. Aunque no depende de ninguna Conselleria fue a propuesta proveniente del departamento de Transparencia que dirigía Unidas Podemos. Como no podía ser de otra manera, colocaron al director general afín a Podemos. De hecho, la entonces consellera Rosa Pérez Garijo propuso la modificación de la ley para blindar el cargo y asegurarse la dirección de la Agencia, que debe renovarse en 2024, sin necesidad de consenso, pudiéndose aprobar solo con el gobierno de turno con mayoría absoluta el nombramiento. Todo vuelve como un búmeran.

El portavoz del PP ha defendido este martes la utilidad de una institución que lucha contra la corrupción a diferencia de sus homólogos en Baleares, que han eliminado la Oficina Anticorrupción "no sé por qué". Barrachina ha reivindicado una Agencia Antifraude que "luche contra la corrupción frente a todos". Barrachina ha revindicado unos órganos estatutarios, entre ellos Antifraude, "pactados" entre todos, frente al modelo que dejó Podemos. Con un cargo al frente que sea "competente" Los 'populares' tendrán oportunidad de escoger ese perfil "competente" el próximo 2024, fecha en la que finaliza el mandato de Llinares.