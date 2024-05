El PSOE censura el derecho a asociación: Quiere vetar a los hombres maltratados

De los "pseudomedios" a las "pseudoasociaciones": El PSPV que regaban a entidades pancatalanistas exigen liquidar la Fundación de Hombres Maltratados "por vulnerar la legislación básica"

El PSPV-PSOE desde la oposición ha exigido vetar a la nueva asociación de hombres maltratados. El negacionismo que tanto critican supuestamente de Vox les acaba rebotando al ignorar, por un lado, la existencia de casos de hombres que sufren malos tratos por parte de su pareja sea hombre o mujer y, por otro lado, el reconocimiento al derecho de asociación recogido en el artículo 22 de la Constitución Española.

En el registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana recientemente se ha inscrito la entidad denominada Fundación de la Comunitat Valenciana para la Defensa de los Hombres Maltratados. Al darse a conocer su inscripción desde el PSOE se ha tratado de acusar al Gobierno de Carlos Mazón y Vox de negar la violencia de género cuando, en realidad, la Fundación no tiene ningún tipo de vinculación con ningún partido, más allá de haber coincidido en una reunión a petición de la entidad a la Conselleria de Justicia. Se trata de una organización cuyo objetivo es "la defensa de Derechos Humanos: Protección del colectivo de hombres víctimas de malos tratos en las relaciones con sus parejas o exparejas, mujeres, dentro del marco legal vigente, actualmente conocida como violencia doméstica, así como promover la igualdad de género: Promover la igualdad integral de derechos entre hombres y mujeres, en concreto velando por las víctimas masculinas de violencia en el ámbito de las relaciones de pareja", Según la resolución publicada en el DOGV.

En la misma línea en la que los socialistas pidieron fiscalizar las subvenciones y la publicidad institucional a los que consideran "pseudomedios" de comunicación, ahora llega el concepto de 'pseudoasociación'. Pretenden que se censure el derecho de asociación a aquellas que no les sea de su agrado. Concretamente, el portavoz del PSPV, José Muñóz, considera que es "una aberración" que esta entidad sin ánimo de lucro compita por las subvenciones que otras dedicadas a la lucha contra la violencia de género. Con ese pretexto sostiene que "vulnera la legislación básica del Estado porque -a su juicio- va en contra del principio de violencia de género". Pide una amplia "revisión del Registro de Asociaciones" y "que se revoque su concesión".

No le preocupó la legislación básica del Estado ni lo exigió, en cambio, cuando durante su mandato de PSOE y Compromís al frente de la Generalitat permitían inscribirse a entidades pancatalanistas, por ejemplo, concedieron 100.000 a la asociación Joan Fuster o 3 millones de euros al Espai Raimon para la difusión de los ‘paisos catalans’ con habituales como Junqueras o Pere Aragonès.

Preguntados por este asunto en Les Corts Valencianes, desde PP y Vox se desvinculan por completo y recuerdan "si no cumpliera la legalidad vigente no habría podido registrarse". "Si cumple con la ley entendemos que tiene derecho a su registro", ha defendido el portavoz de Vox, José María Llanos, quien ha añadido que el hecho de que "haya más maltratos sobre mujeres es evidente, solo hay que mirar estadísticas", pero ello no implica que "no haya hombres maltratados".

"No deben de ser los políticos los que deben decidir si asociarse o no", ha denunciado el portavoz 'popular' Miguel Barrachina, que denuncia la "politización de la vida doméstica por parte del Gobierno". "La lucha contra la violencia que padece la mujer por el mero hecho de serlo se lleva a cabo manteniéndolos en la cárcel y el PSOE ha decidido que estén fuera 121 violadores excarcelados por decisión del PSOE, 1.200 abusadores de mujeres que ahora dice proteger ven como se les rebaja la condena", ha lamentado refiriéndose a los efectos de la ley del solo sí es sí del Gobierno de Pedro Sánchez.