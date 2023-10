Avanç de l’Alqueria Blanca: Tonet per fi aconsegueix el seu objectiu

L'Alqueria Blanca torna amb una nova entrega, diumenge que ve a les 22:10 hores.

L'Alqueria Blanca torna amb una nova entrega, diumenge que ve a les 22:10 hores. La setmana passada assistírem a l'arribada al poble de Berna Colom, un venedor ambulant, i a la tornada d'Alfons com a president de la Diputació. Donya Teresa, un mes després de la mort de don Joaquim, tracta de refer-se i vol començar a ocupar-se personalment dels negocis del seu home.

En l'entrega del pròxim diumenge, tots els veïns i veïnes de l'Alqueria Blanca van un poc atabalats, especialment Tonet. El motiu és la imminent inauguració de la fonteta dedicada a don Miquel. Tonet s'ha encabotat i no ha parat fins a aconseguir que es fera la fonteta. Ara que arriba el moment de la inauguració, ha d'estar pendent de tots els detalls, fins i tot de com ha de fer les fotos Empar.

D'altra banda, les històries d'amor i desamor a l'Alqueria Blanca es multipliquen i encara hi ha moltes incògnites: Isabel sembla més interessada pel pilotari que per la pilota, esport que ella domina i busca trobar-se amb Xavi, sembla que entre ells acabarà sorgint alguna cosa. Però, què passarà amb Marta? Es casarà amb Daniel? Per altra part, com interpretaran les xafarderes del poble les manifestacions de confiança entre Robert i Raquel? I com anirà l'amistat entre Blanca i Carme?

Cada diumenge, a partir de les 22:00 en À Punt trobarem les respostes a totes aquestes preguntes amb un nou capítol de L'Aqueria Blanca. I en el moment que vulgues, a la carta en el web d'À Punt: https://www.apuntmedia.es/series/alqueria-blanca/