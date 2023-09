Catalá desmonta las mentiras del PSOE sobre la reforma de Pérez Galdós

La alcaldesa de Valencia busca una solución para reducir la contaminación acústica en Pérez Galdós sin colapsar la ciudad y carga contra el anterior gobierno por no reparar en este asunto

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha pedido a los técnicos que "encuentren una solución para que los vecinos de la avenida Pérez Galdós vean minimizado el nivel de contaminación acústica de este entorno sin que se colapse la ciudad.

Destaca que son 60.000 los vehículos que pasan "todos los días" por esta vía y ha considerado, respecto al proyecto de reforma planteado, que se debe encontrar una solución que no suponga que ese tráfico genere problemas en otros puntos de la capital valenciana.

Por Pérez Galdós cada día pasan 60.000 vehículos y eso el anterior equipo de gobierno no pensó. Yo tengo la mala costumbre de pensar que cualquier adecuación por una vía principal por la que pasan todos los días 60.000 vehículos requiere una pensadita

Tras ello, la primera edil se ha mostrado absolutamente convencida de que se encontrará una solución para este asunto: "Esa es una mala costumbre que tiene esta alcaldesa: informes técnicos, simulaciones de tráfico, simulaciones de cómo se van a congestionar otras vías principales, qué niveles de colapso vamos a sufrir".

"Que no digan mentirijillas"

Catalá, por tanto, invita a Compromís y PSOE a dejar de "decir mentirijillas" sobre la avenida Pérez Galdós y la reforma plantea para ella. "Decir que se presentó a los fondos europeos que se tapara el túnel de Pérez Galdós es mentir. Lo que se presentó a proyectos europeos eran recursos oportunos para hacer una cale más verde y más transitable con distintas posibles soluciones, no solo tapar el túnel", ha precisado.

Catalá tilda de mentira sus acusaciones y busca una solución para la contaminación acústica

"Primero es una mentira; segundo, no vamos a perder los fondos; tercero, lo que estamos haciendo son simulaciones de tráfico; y cuarto, quiero encontrar y he pedido a los técnicos que me encuentren una solución para que los vecinos vean minimizado el nivel de contaminación acústica y que al mismo tiempo no colapsemos la ciudad".

Por otro lado, preguntada por la situación de la calle Colón y los cambios que en ella podría impulsar su equipo de gobierno, María José Catalá ha señalado que esta vía "va mal" y que en ella "debería haber un carril más de vehículos privados y un carril menos de bus".

Informe de Patrimonio con simulaciones de tráfico

"Lo que estamos haciendo son todas las simulaciones para justificar que un nuevo carril, de nuevo recuperar el carril de vehículo privado en la calle Colón, lo que hace es mejorar la movilidad de toda la zona de Ciutat Vella y con ello evitar las congestiones de tráfico en zonas de especial protección como las que he dicho", ha reiterado.

María José Catalá ha concretado que lo que se está haciendo es " un informe de Patrimonio con simulaciones de tráfico" por la calle Colón.