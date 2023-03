¿Cese falso con Aurelio Martínez?: Puig dice que es voluntario y Mas que le echa

El presidente del Puerto de Valencia renuncia al cargo mientras Compromís asegura que le sustituyen por "discrepancias medioambientales".

Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV) ha remitido esta mañana una carta personal al presidente de la Generalitat, Ximo Puig en la que le ha solicitado culminar su carrera profesional antes del 7 de abril, fecha de su 76 aniversario. Una versión distinta ofrece la vicepresidenta Aitana Mas (Compromís), quien afirma que se le ha cesado por "discrepancias medioambientales" descartándose que la decisión tenga relación con su reciente implicación en un proceso judicial por la venta del Valencia CF a Peter Lim.

Ximo Puig ha avanzado este viernes que Martínez le había solicitado en distintas ocasiones su voluntad de abandonar la presidencia del puerto de Valencia, algo que Valencia Port ha confirmado a través de un comunicado en el que indica que Aurelio le ha agradecido a Ximo Puig "todo el apoyo brindado en los últimos años en los que ha estado al frente de la gestión de los puertos de València, Sagunto y Gandia; y le ha solicitado culminar su carrera profesional".

Sin embargo, desde Compromís, con quien ha protagonizado enfrentamientos abiertos por la ampliación del puerto, especialmente con Joan Ribó, se atribuye el relevo. La también portavoz del Consell Aitana Mas ha explicado que está decisión "responde a la necesidad de mejorar la interlocución entre el puerto y el Ayuntamiento de Valencia. Es imprescindible con la vertiente económica, pero también medioambiental. Por eso desde la Generalitat se ha decidido a Joan Calabuig", secretario autonómico y ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia.

Preguntada por si se ha tratado de una petición propia, la vicepresidenta asegura que no. Mas explica que en el decreto del Consell no especifica "cese voluntario" como debería de indicarse en los casos en los que la autoridad solicita su propia renuncia. Una situación que recuerda a la polémica entorno al cese "falso" de Mónica Oltra, quien se despidió públicamente, pero en el decreto correspondiente no se acuñó el matiz de "voluntario" con el fin de cobra la prestación por desempleo.

De este modo, salta a la vista las discrepancias entre las versión del líder del PSOE, que sí está a favor de la ampliación. Puig quien ha agradecido su "gran trabajo" y haber "dejado unas cifras excelentes". "Es un buen momento para relanzar esa infraestructura y de ser un puerto que tenga una muy buena relación con la ciudad y su entorno", ha añadido el 'president'.

A de Compromís, que le ha faltado tiempo para celebrar el cese de Aurelio Martínez en redes sociales, desde militantes hasta la cuenta oficial del partido que le ha dedicado un "bon vent y barca nova".

En cualquier caso, tanto Puig como Mas han descartado que la salida de Aurelio Martínez se produzca por la coincidencia que esta misma semana haya sido citado declarar al juzgado por la venta del Valencia CF a Peter Lim, ya que entonces Aurelio Martínez era presidente de la Fundación del Valencia CF.