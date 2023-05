Una hamburguesería valenciana elegida entre las tres mejores del mundo

Estas son las diez hamburguesas del ranking The World’s Best Burgers, el reconocimiento equivalente a las estrellas de la Guía Michelin.

Para probar la mejor hamburguesa del planeta seguiremos teniendo que viajar a Nueva York e intentar coger mesa en el archiconocido Pizza Loves Emily, pero puede que no esté tan lejos el día en el que nos baste con visitar Valencia para encontrarnos con los líderes de la prestigiosa lista The World’s Best Burgers. Y es que Hundred Burgers, una hamburguesería originaria de la capital del Turia, se ha colado en el pódium de un ranking que hasta este 2023 era terreno vedado para los restaurantes españoles.

The World’s Best Burgers es a las hamburguesas lo que las estrellas de la Guía Michelin son para los restaurantes de alta cocina. La lista se configura a partir de visitas anónimas por parte de un jurado de expertos que valoran cada pequeño detalle del producto y que, tras meses de deliberaciones, publican un ranking que puede cambiarle la vida para bien a más de un restaurante. Tras dos años sin poder publicar la lista como consecuencia de las limitaciones de viaje derivadas del coronavirus, Burgerdudes, la plataforma detrás de la iniciativa, ha evaluado más de 650 hamburguesas en 56 países hasta encontrar las diez mejores hamburguesas del mundo.

Hundred, que ya fue elegida mejor hamburguesa de España en 2018 y 2021, ha convencido al jurado de The World’s Best Burgers gracias a “la armonía del conjunto, la potencia de sabor de la carne de vaca rubia gallega y la textura del su pan demi brioche”. Los españoles aparecen en tercer lugar en el prestigioso ranking, tras Pizza Loves Emily de Nueva York y Burger and Beyond de Londres, quienes repiten en ambos casos en primera y segunda posición respectivamente, al igual que en la última edición. El ranking completo queda de la siguiente manera:



1 - Pizza Loves Emily (Estados Unidos)



Dónde encontrarla:

919 Fulton Street. Brooklyn, Nueva York. Estados Unidos

Link a la review:

https://www.burgerdudes.se/usa/new-york/emily/

2 - Burger and Beyond (Reino Unido)



Dónde encontrarla:

147 Shoreditch High St, Londres, Reino Unido

Link a la review:

https://www.burgerdudes.se/england/london/burger-and-beyond/

3 - Hundred (España)



Dónde encontrarla:

Calle San Vicente Mártir 44, Valencia. España

Link a la review:

https://www.burgerdudes.se/spain/valencia/hundred-burgers

4 - Au Cheval (Estados Unidos)

Dónde encontrarla:

800 W Randolph St, Chicago, Estados Unidos

Link a la review:

https://www.burgerdudes.se/usa/new-york/au-cheval

5 - Bleecker (Reino Unido)



Dónde encontrarla:

205 Victoria St, Londres, Reino Unido

Link a la review:

https://www.burgerdudes.se/england/london/bleecker/

6- Funky Chicken (Suecia)



Dónde encontrarla:

Augustendalstorget, 131 52 Nacka Strand, Suecia

Link a la review:

https://www.burgerdudes.se/sweden/stockholm/funky-chicken-food-truck/

7- Pastis (Estados Unidos)



Dónde encontrarla:

52 Gansevoort St, Nueva York, Estados Unidos

Link a la review:

https://www.burgerdudes.se/usa/new-york/pastis/

8- Red Hook Tavern (Estados Unidos)



Dónde encontrarla:

329 Van Brunt St, Brooklyn, Nueva York,Estados Unidos

Link a la review:

https://www.burgerdudes.se/usa/new-york/red-hook-tavern/

9- Leytonstone Tavern (Reino Unido)



Dónde encontrarla:

19 Harrow Rd, Londres, Reino Unido

Link a la review:

https://www.burgerdudes.se/england/london/leytonstone-tavern/

10- BAP (Suecia)



Dónde encontrarla:

Linnégatan 38, 114 47 Estocolmo, Suecia

Link a la review:

https://www.burgerdudes.se/sweden/stockholm/burgers-and-pastrami-bap/