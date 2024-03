Eva Ortiz expone la debilidad del PSOE en el Senado: "Aquí no"

El PP saca músculo en el Senado donde el Gobierno de Sánchez no conseguirá "pactos de infarto que dejan a España en permanente subasta"

La senadora del PP, Eva Ortiz, ha puesto en evidencia la división de Las Cortes, así como el poder del PP en el Senado que ejerce como dique a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientas el PSOE solo cuenta con una "mayoría pírrica", la senadora ha advertido de que se enfrentarán a las derrotas en el Senado, donde el PP saca músculo con su mayoría y obstaculiza sus iniciativas.

En el debate de la Cámara Baja sobre el objetivo del déficit para el periodo 2024-2026, el PP ha tumbado el plan del Gobierno, que se reserva para sí mismo mucho gasto que para las autonomías y ayuntamientos. Con su voto en contra, el PP ha logrado que decaiga el proyecto de estabilidad presupuestaria.

Del mismo modo que el PP obstaculizó la ley de amnistía con la mayoría en el Senado y que ahora se votará en la Comisión de Justicia. Si bien la suma de votos independentistas, comunistas y socialistas en el Congreso obtiene lo que Eva Ortiz ha calificado como "una mayoría pírrica", la amnistía no cuenta con el apoyo de la sociedad ni el respaldo del órgano de representación territorial gobernado por el PP.

Es lo que le ha recuerda la senadora del PP ha la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Desde la tribuna del Senado, Eva Ortiz ha lanzado el discurso del "aquí, no". "Hacen mil equilibrios en el Congreso para pactos de infarto que dejan a España en permanente subasta, pacta en el Congreso con el diablo cualquier irresponsabilidad, pero aquí no", ha comenzado.

La senadora ha reflejado cómo pueden "trocear la soberanía española con Junts y ERC" en el Congreso, pero insiste que "aquí no". "Allí podrán humillar a las víctimas de terrorismo, aquí no, ahí podrán cambiar votos por alcaldías independentistas, aquí no. Allí sacarán adelante votaciones a cambio de que en alguna autonomía trague a mayor gloria del emperador Sánchez", ha proseguido para concluir devolviendo con un lema que precisamente puso de moda algún miembro del Gobierno: "No, es no, ¿Qué no entienden?".