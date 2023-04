Com entretindre als xiquets per Pasqua?

Tres noves sèries arriben a ‘La Colla’ d' À Punt per a comboiar-se amb els menuts i menudes de la casa

A partir de les 9:30 h, el gatet 'Milo', els robots de 'Mibots univers' i el nàufrag Nassotis, de 'Traç crític', viuran les seues aventures en la televisió autonòmica. Després, es trobaran baix demanda a la web.

Tres novetats en forma de dibuixos animats per a este pont pasqüer:



😻 Milo, el gat que et descobrix treballs i professions.

🤖 Mibots Univers, robots amb ànsia d'aprendre dels planetes

🌴Traç crític, un nàufrag divertit i crític, ideat per @ortifus pic.twitter.com/QpMJHmxCEA — La Colla d'À Punt (@lacolladapunt) April 6, 2023

Milo és un gat aventurer de cinc anys que amb els seus amics, Lofty i Lark, fa servir el joc de rols per a explorar l'ampli món dels treballs i les vocacions.

Els robotets Mibots viatgen al voltant de l'univers amb la missió d'aprendre sobre els planetes que visiten. Ara estan a la Terra i ací viuran aventures divertides i emocionants en la seua ànsia per aprendre. Tots els seus descobriments els registraran en un minuciós diari en vídeo.

I un nàufrag, una illa deserta, un oceà i milers de dibuixos per a riure del món modern amb l'estil de les vinyetes d'Ortifus, l'humorista gràfic valencià, és 'Traç crític'. Nassotis és el protagonista d'aquesta sèrie, nàufrag que viu feliç i tranquil a la seua illa deserta, on arriben tot tipus de missatges absurds i que faran volar la seua imaginació. Cada capítol arranca amb l'arribada d'un missatge en una botella, un visitant en un vaixell, el colp d'un coco sobre el seu cap... A partir d'ací, 'Traç crític' tracta temes com ara els desnonaments, la contaminació, l'educació, les energies alternatives i la religió. Tot des de l'humor i la ironia amb un punt de vista crític, per tal que 'La Colla' passe una bona estona a la vegada que reflexiona sobre cada qüestió plantejada.