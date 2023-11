Mazón descoloca a Compromís parafraseando a Joan Fuster por los pactos

El president de la Generalitat sigue con la mano tendida con el objetivo de llegar a acuerdos con la oposición para defender los intereses valencianos: "si hace falta me voy a Sueca".

Carlos Mazón, president de la Generalitat, ha parafraseado a una de las eminencias intelectuales y culturales de Compromís, el escritor Joan Fuster, para 'dejarles en evidencia' por desentenderse de las reuniones que el president había organizado con todos los portavoces parlamentarios para realizar un frente común a la hora de defender los intereses valencianos. "Toda la política que no hagamos nosotros la harán contra nosotros", le ha espetado el president a Baldoví e, incluso, le ha ofrecido ir él mismo a Sueca, pueblo del líder de Compromís, para reunirse con él.

"Esto es una oportunidad para cambiar el paso a la agenda de la confrontación. Si no somos nosotros los que ponemos encima de la mesa una fuerte unión entre nosotros para tomar estas decisiones, serán otros las que la tomen por nosotros", ha argumentado el president tras las negativas del PSPV a pactar nada con ellos mientras este Vox en el Gobierno y la no asistencia de Compromís a las reuniones.

Carlos Mazón, ha asegurado que no se va "a rendir" ni dejar de ofrecer a la oposición llegar a acuerdos sobre la agenda valenciana, para lo que ha instado a PSPV y a Compromís a apoyar estos pactos como han hecho en el Ayuntamiento de Elche. "Lo volveré a repetir hasta que se hiele el infierno", ha aseverado.

El president ha garantizado que no cesará en su empeño de lograr grandes acuerdos: "esto no es una ronda de una semana, la determinación es permanente, con que ayudemos, con solo uno de los temas propuestos, con fortaleza y unidad a los intereses de los castellonenses, alicantinos y valencianos, me daré por satisfecho".

"Espíritu navideño"

Durante su intervención, la síndica del PSPV, Rebeca Torró, ha criticado las "mentiras" del PP y ha deseado una "feliz Navidad" a Mazón, ya que no habrá más sesiones de control hasta febrero, y que los Reyes Magos le traigan "verdad, respeto y convivencia".

"Si quiere llegar a pactos y a consensos, lo tiene muy fácil: dé la espalda a la ultraderecha", ha reiterado, y ha subrayado que los socialistas ya tendieron la mano a Mazón al inicio de la legislatura sin obtener "ninguna respuesta". Además, la socialista le ha recordado al president que su formación le ha propuesto, en varias ocasiones, llegar a acuerdos en algunos temas como la violencia de género, protección de la cultura... y "no recibieron" ninguna respuesta.

En su respuesta, Mazón ha pedido a Torró que se impregne de espíritu navideño y que entre a pactar con el PP. De hecho, ha agregado que ya hubo unanimidad este mismo lunes en el Ayuntamiento de Elche para reclamar inversiones al Gobierno. "Le propongo exactamente esto", ha señalado, además de instar a nombrar a su representante en la Mesa del Agua.

"PP y Vox son el ejército de Pancho Villa"

De Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha asegurado que PP y Vox no están unidos en el seno del Consell en materia de financiación, la condonación de la deuda autonómica ."El Consell, en la agenda valenciana, es como el ejército de Pancho Villa", ha ilustrado, y ha acusado a Mazón de comportarse "como Bambi" frente a la postura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra el Plan Hidrológico del Tajo.

Baldoví también ha vuelto a justificar su ausencia en la ronda de reuniones porque, ha dicho, "si hay que ir se va, pero ir para nada es tontería".

Como réplica, Mazón se ha mostrado sorprendido con que Compromís le dé "lecciones de unidad", ya que ironizado que en el Botànic estaban "unidísimos" en materia de impuestos, la ampliación del Puerto, la abolición de la prostitución o el requisito lingüístico a los funcionarios.