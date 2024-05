Vox ve "evidente" que el franquismo fue una dictadura

Durante el pleno de la Diputación de Valencia se ha debatido un moción, presentada por el PSPV, para que la corporación municipal lleve a cabo una serie de enmiendas a la nueva ley.

El pleno ordinario de la Diputación de Valencia correspondiente al mes de mayo ha estado marcado por la 'polémica' Ley de Concordia que los gobiernos del Partido Popular y Vox han presentado pretenden aprobar en diferentes comunidades autónomas gobernadas por ambas formaciones en coalición, entre ellas, la Comunitat. Es por ello que, el Grupo Socialista en la Diputación ha presentado una moción para que la corporación provincial realice enmiendas a esta nueva ley ya que, a su parecer, "no reconoce a la mayoría".

"Es evidente que el franquismo fue una dictadura, no hace falta que quede escrito, se lo digo yo —espeta a Bielsa—, para que luego diga que Vox dice que el franquismo no fue una dictadura"

Sin embargo, las esperanzas de los socialistas pasaban por la posición de Ens Uneix y la vicepresidenta de la corporación provincial, Natàlia Enguix, ya que esperaban que su partido, que en alguna ocasión se ha mostrado en contra de esta ley, votará a favor de la moción, a pesar de esto, la formación del exsocialista, Jorge Rodríguez, ha decidido abstenerse, lo que ha provocado que se rechazará la moción. "Después de leer varias veces su moción, porque no había por dónde cogerla, vamos a tener que abstenernos, por su bien. Deberían ir al rincón de pensar y volverla a presentar una vez aclarado lo que quieren presentar. Nosotros en esta materia no nos enmendamos, siempre hemos actuado de la misma manera", ha defendido Enguix.

La vicepresidenta ha sacado pecho de que fue bajo el mandato de Jorge Rodríguez en la Diputación de Valencia, exsocialista y ahora líder y fundador de Ens Uneix, cuando se puso en marcha la Delegación de Memoria Histórica, siendo de las primeras administraciones en España que atendía a las familias de las víctimas. "No venga usted aquí con una moción a medio hacer con el único objetivo de crear división y polémicas estériles en un asunto tan delicado", le ha espetado Enguix a Carlos Fernández Bielsa, portavoz del PSPV en la Diputación.

El no de Ens Uneix no ha sentado nada bien al líder socialista, quien ha cargado duramente contra la vicepresidenta: "política de espectáculo, de un espectáculo de trilerismo político al servicio de la ultraderecha, ya que, con su abstención, lo que provoca es que salga adelante el discurso de Vox".

Además, Bielsa afirma que el debate sobre la Ley de Concordia no lo ha abierto el PSPV, lo ha abierto el Partido Popular al aprobar esta Ley: "Sé, de primera mano, porque lo manifiestan en privado, que les hace estar incómodos. A la Ley de Concordia hay que llamarla como lo que es, una Ley de blanqueamiento del franquismo".

Sergio Pastor, portavoz de Vox en la Diputación, ha querido dejar claro que, aunque en el escrito de la ley no se refiera al franquismo como dictadura, "es evidente que el franquismo fue una dictadura, no hace falta que quede escrito, se lo digo yo —espeta a Bielsa—, para que luego diga que Vox dice que el franquismo no fue una dictadura". Pastor cree que con esta ley se "abre el foco" más allá del "revanchismo" que instauro el PSOE al cargarse el acuerdo del 1977 por el que "todos los españoles se abrazaron y dejaron de lado esta guerra fratricida".

Para el Partido Popular, la moción presentada por los socialistas es una "moción de carácter político sobre hechos del futuro que están lejos de tomar forma y que pueden confundir y enfrentar a la gente".