El negocio de hacer de Rey Baltasar: ciudadanos negros piden dinero en Benimàmet

La pedanía valenciana de Benimàmet tiene que recurrir a una persona blanca pintada de negro en la cabalgata ya que los vecinos de color exigían dinero por hacer de Baltasar

Desde hace unos años, en las cabalgatas de Reyes Magos se está haciendo un esfuerzo porque el personaje del Rey Baltasar lo interprete una persona negra evitando así las escenas de una persona blanca con la cara pintada de negro, una situación que algunos colectivos han criticado -el llamado blackface- y que incluso ha generado polémicas como en la cabalgata de Alcoy -la más antigua de España- donde la tradición es precisamente que todos los pajes sean personas con la cara pintada de negro y los labios rojos.

Sin embargo, esta situación también está siendo aprovechada por algunos para hacer negocio, una vuelta de tuerca surrealista. Es lo que ha pasado en la pedanía valenciana de Benimàmet, donde las personas de raza negra con las que ha contactado la organización de la cabalgata de Reyes Magos “han pedido dinero” para hacer de rey Baltasar, tal y como adelanta Levante-EMV.

Esto ha obligado a que el próximo rey Baltasar de Benimàmet no tenga más remedio que ser una persona blanca con la cara pintada de negro: “hay pocos africanos de raza negra en Benimámet y nos han pedido dinero. No podemos ni justificarlo ante el Ayuntamiento ni podemos hacer distinción en una Cabalgata en la que todos son voluntarios”, explica a Levante-EMV el alcalde pedáneo de Benimámet, Pepe Melgares.

El alcalde pedáneo explica que este problema ya pasó hace unos años “y no hubo manera de conseguir un voluntario de raza negra”, y que lo mismo ocurre en la pedanía vecina de Beniferri, “donde una persona subsahariana hacía de Baltasar pero este año no repite y no tenemos ningún voluntario”. Pues eso, que algunos de todo hacen negocio, hasta de ser rey Baltasar.