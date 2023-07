Bronca en Compromís por la papeleta: “nos ponen el careto de una de Madrid”

Los votos de la coalición Compromís-Sumar eliminan el logo de la formación valenciana y los sectores más nacionalistas se rebelan: “ya no me representan”, e incluso anuncian votar a otros

La coalición Compromís-Sumar sigue dando muchos quebraderos de cabeza dentro de la formación nacionalista valenciana, ya sea por las candidaturas -con un cunero madrileño amigo de Yolanda Díaz encabezando las lista por Alicante que ha generado mucho malestar- o por las propuestas sin ser en clave valenciana. El último motivo de fricción es las papeletas del próximo 23 de julio, donde desaparece el logotipo de Compromís y sólo se muestra la cara de Yolanda Díaz.

El sector más nacionalista de Compromís ya ha salido a mostrar su rechazo por esta nueva sumisión de la formación a los intereses de Sumar y de Yolanda Díaz, o como ellos consideran, "al centralismo madrileño": “Lo siento mucho pero Compromís ya no me representa. No puedo votar un partido que se llama valencianista y en las papeletas lleva el careto de una de Madrid. No voy a cambiar mi país por una silla”, subrayaba un militante.

Y es que es la primera vez que Compromís cede tanto hasta para quitar su logo de las papeletas. En coaliciones anteriores como las dos que firmó con Podemos siempre se mantuvo el logo de Compromís junto al logo del círculo podemita. Ahora no, y en Compromís estos gestos refuerzan a quienes defendía concurrir en solitario como hacen BNG, ERC o Bildu, en lugar de integrarse en Sumar: “para sacar lo mismo, nos hubiéramos presentado en solitario”.

Incluso, algunos críticos de Compromís ya están pidiendo el voto para otra candidatura, la de Estat Valencià del Benestar, una nueva coalición de partidos nacionalistas como República Valenciana y Via Mediterrània que se presenta como novedad este 23 de julio y que podría recibir a los desencantados de Compromís.