El restyling de Mónica Oltra: nueva imagen y nuevo trabajo, vuelve como abogada

La que fuera vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, parece que no va a volver a la política, al menos en un periodo corto de tiempo. Oltra, pendiente del caso que la mantiene imputada por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada, ha sorprendido con un cambio de imagen y de trabajo.

Así, tal y como anuncia en sus redes sociales, Mónica Oltra, con un peinado nuevo, se presenta ahora como abogada y mediadora. “Vuelvo a combatir las injusticias desde la abogacía y a contribuir a la justicia y paz sociales a través de la mediación”, define la propia Mónica Oltra en su presentación en redes.

"La mediación me ha seducido como una manera más pacífica y humana de abordar los conflictos y también como una herramienta de transformación social y relacional indispensable. Me gusta ser ese puente. Me gusta crear comunidad", explica la nueva Mónica Oltra, que vuelve a ejercer su vieja profesión de abogada, ahora en el papel de mediadora, un año y cuatro meses después de su dimisión y salida de la política activa.

Mónica Oltra posa con una camiseta -la prenda que le hizo famosa- con la frase “no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar” y si alguien desea contratar sus servicios adjunta una dirección de correo electrónico.