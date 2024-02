Malestar en el PP con el diputado de Cultura de Valencia: “parecemos Compromís”

La línea de Paco Teruel en la Diputación, manteniendo cargos de izquierdas o presumiendo de año Estellés cuando los populares lo han rechazado en Les Corts, deja estupefactos en el partido

“Vicent Andrés Estellés es uno de los grandes poetas de las letras valencianas. Algunos opinan que el más importante”, no es una frase de un dirigente de Compromís o del PSPV, sino de Paco Teruel, alcalde del PP de Benimodo, y lo más destacable: diputado de Cultura de la Diputación de Valencia. Esta frase sólo resume la línea que está siguiendo Paco Teruel en la institución provincial que ya ha levantado malestar y críticas en el PP “porque parecemos de Compromís”, tal y como señalan a ESdiarioCV.

Paco Teruel va al revés de la línea que marca su partido tanto en nombramientos, dejando a cargos en su área que eran de la etapa de Compromís, o en acciones, como el polémico año Estellés, una reivindicación del PSPV y Compromís. Así, mientras en las Cortes Valencianas el PP y Vox sumaban su mayoría para rechazar el año Estellés por considerarlo una estratagema de la izquierda -su poeta fetiche-, en la Diputación de Valencia el PP lo aprobaba con loas incluidas de Paco Teruel. El propio diputado de Cultura acudía a la presentación de un libro la pasada semana junto a Joan Baldoví o el polémico Vicent Flor, "como si fuera uno más de Compromís", denuncian en el PP.

El diputado provincial de Cultura presumía de que “el año Estellés es una cita clave para poner su obra en valor y darla a conocer” y que “protegemos lo nuestro y a los nuestros” en referencia al autor de cabecera de la izquierda, anunciando a bombo y platillo toda una serie de actividades que hará la Diputación de Valencia en homenaje a Estellés como “extender su legado por los pueblos” y reeditar sus obras.

Cargos de izquierdas y la 'patata caliente' del Magnànim

“Es esquizofrénico, estás votando en contra a nivel superior para no darle bola a la izquierda y en la Diputación le ponen la alfombra roja”, indican fuentes populares. Pero además del año Estellés, Paco Teruel también enciende la polémica con los nombramientos. O, mejor dicho, los no nombramientos, sin tocar absolutamente nada de la dirección del ETNO o del MuVIM que viene de la etapa de Compromís. “Si en el MuVIM no han dejado de hacer exposiciones del franquismo con carga ideológica… Y dice que es magnífico y que ratifica a todos”, critican en el PP las voces.

Ahora Paco Teruel tiene otra patata caliente: la dirección del Institut Alfons el Magnànim, la principal institución cultural de la Diputación, que en los años de Compromís ha dirigido el polémico Vicent Flor, famoso por sus amiguismos, catalanismo y haber hecho del Magnànim su corralito.

Vicent Flor no se podía mantener, eso es demasiado, pero la idea de Paco Teruel es que asuma la dirección su actual subdirector y número dos, Josep Enric Estrela, que además fue concejal del Bloc en Alberic. “Es como si no cambiara nada, quitas a Vicent Flor pero dejas a su equipo que ha consentido todo y pones a su dos”, lamentan desde el PP.