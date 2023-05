Ya son 3 los detenidos por los insultos racistas a Vinicius

Según la Policía Nacional a los identificados se les imputa un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Segundo episodio de la polémica Vinicius, tras el boom de ayer, con reacciones de todo tipo, hasta internacionales, se sacó el tema hasta en una cumbre del G7. Tras la primera identificación comunicada ayer por el Valencia C.F., hoy el club 'ché' vuelve a sacar otro comunicado donde confirma que la policía ha identificado en las últimas horas a un total de tres aficionados que profirieron gestos racistas a Vinícius Jr en el partido del pasado fin de semana contra el Real Madrid.



Los detenidos son jóvenes, de entre 18 y 21 años, a los que se les un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La Policía ha anunciado las detenciones momentos después de que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, haya confirmado que había tres identificados por estos hechos.



Desde el club, tras lo dicho por Bernabé, se informa que el Valencia está cooperando con las autoridades en su investigación para eliminar el racismo en el Camp de Mestalla.



"La Policía Nacional sigue trabajando, los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen trabajando en la investigación y vamos a dejar que siga su curso para que efectivamente no vuelvan a producirse este tipo de hechos en un campo como el de Mestalla", ha manifestado. "Esta afición, desde luego, no merece lo que pasó el domingo", ha agregado la delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana.



Respecto a si la Policía Nacional o la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana se plantean tomar algún tipo de medida para que incidentes como el del pasado domingo se pueden evitar dentro y fuera de los campos de fútbol, Bernabé se ha remitido al comunicado emitido por el Consejo Superior de Deporte.

Ancelotti "rectifica" su acusación a los 46.000 aficionados de Mestalla

Otra de las polémicas surgidas vino a raíz de las declaraciones del técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en rueda de prensa donde acusó al conjunto del estadio, 46.002 personas que llenaron Mestalla el domingo, de haber proferido gritos de "mono" al delantero del Real Madrid cuando este se retiraba del campo tras ser expulsado.



'Carletto', que ya fue corregido por varios periodistas valencianos en rueda de prensa, ha querido matizar sus declaraciones después del calentón del pasado domingo. "Cuando me refiero al estadio de Mestalla, no me refiero a las 46.000 personas. Me refiero un grupo que lo ha hecho muy mal, se ha portado mal, como pasó en Mallorca, Valladolid... es una costumbre, no digo solo el racismo, que es la cosa más grave, parece costumbre insultar", ha afirmado el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa.

Aquí Ancelotti rectifica y cambia el relato

El daño al Valencia ya está hecho, pero le honra haber rectificado

A ver si todos los medios rectifican pic.twitter.com/p0oJXKww53 — Jaume Hurtado ©️ 🦇 (@Jaume_Hurtado) May 23, 2023

Sin embargo, ayer por la noche, Vinicius Jr, lejos de hacer lo que ha hecho hoy su entrenador, volvió a generalizar al subir a su Instagram un vídeo manipulado donde se oye claramente como todo el estadio le grita "tonto, tonto" en ese momento, en cambio, al subtitular el vídeo el futbolista mete la palabra "mono", volviendo a poner el foco en toda la afición valencianista y la sociedad valenciana.



Ante estas situaciones, el Valencia, en su comunicado, ha querido ponerse firme: "El partido contra el Real Madrid fue transmitido en directo y es totalmente falso que todo el estadio profiriera insultos racistas. Ha habido mucha confusión y desinformación en los últimos días. El Valencia CF quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad y al rigor. Este es un tema muy sensible y todo el mundo debe ser factual y concreto con los hechos. No podemos aceptar que se tache al Valencianismo como una afición racista. No es verdad. Pedimos respeto. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)