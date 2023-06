González Pons, Fabra y Montesinos, el ticket del PPCV para el 23 de julio

Como avanzó ESdiarioCV, el eurodiputado y vicesecretario del PP será el número 1 por Valencia al Congreso, el ex presidente por Castellón y una de las más cercanas a Mazón por Alicante

Esteban González Pons, actual eurodiputado y vicesecretario de Institucional del PP -fue repescado para la dirección de Génova por Alberto Núñez Feijóo- será el cabeza de lista al Congreso por Valencia, tal y como avanzó ESdiarioCV el 29 de mayo tras conocerse la convocatoria de las elecciones del 23 de julio.

Junto a Esteban González Pons, el PPCV completa su ticket electoral para el 23 de julio con el ex presidente de la Generalitat, Alberto Fabra -actual senador y también número 1 a Les Corts el 28M- como cabeza de lista al Congreso por Castellón, y con la diputada Macarena Montesinos -persona muy cercana a Carlos Mazón y en la dirección del grupo del PP en el Congreso- como número 1 al Congreso por la provincia de Alicante.

El PP sólo ha dado a conocer sus cabezas de lista, pero fuentes populares señalan que junto a Esteban González Pons irán en la candidatura al Congreso por Valencia la diputada Belén Hoyo como posible número 2, el diputado Luis Santamaría -portavoz de Justicia- o el actual senador Fernando de Rosa, que podría dar el salto al Congreso. Asimismo, el número 4 al Congreso podría ser para una mujer cercana a la futura alcaldesa, María José Catalá.

En Alicante, además de Macarena Montesinos, podría ir César Sánchez -al Congreso o al Senado- y el actual diputado Agustín Almodóvar en la candidatura. Queda la duda de si Gerardo Camps, ex conseller y ex diputado, puede ser recuperado para la lista al Congreso. También está en el aire la posible vuelta de Isabel Bonig, que si no es en una candidatura, podría ser en un alto cargo del Gobierno de España si recibe la oferta.

Esteban González Pons con Belén Hoyo y Luis Santamaría en el Corpus de Valencia: