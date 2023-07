La antigua estación marítima será un hub tecnológico con 500 puestos de trabajo

La alcaldesa de Valencia se reúne con Startup Valencia para trabajar en la estrategia de la ciudad como polo tecnológico y de inversión

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha reunido hoy con el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, y el CEO de Startup Valencia, Nacho Mas, para hablar de la estrategia de la ciudad en el ámbito de la retención y atracción de talento tecnológico. “Nuestro objetivo es poner todas las facilidades al ecosistema e ir de la mano con ellos con el objetivo de atraer inversiones privadas y crear puestos de trabajo que beneficien a todos los valencianos” ha afirmado la alcaldesa.

La alcaldesa ha inaugurado el encuentro con los partners de Startup Valencia donde se han dado a conocer los principales logros alcanzados y los retos que plantea el ecosistema emprendedor así como la visión y principales propuestas del nuevo equipo de gobierno de la ciudad en el ámbito del emprendimiento innovador y tecnológico.

“Les puedo asegurar que el ecosistema tecnológico va a notar un gran cambio respecto a la relación con el gobierno municipal. La innovación va a ocupar el lugar que merece en las políticas del Ayuntamiento y vamos a apostar por la colaboración público-privada para posicionar Valencia como polo tecnológico e innovador de referencia internacional” ha afirmado la alcaldesa de Valencia.

En este sentido, Catalá ha mostrado su firme compromiso y apoyo para que Valencia Digital Summit, el principal evento tecnológico de la ciudad, siga creciendo y atrayendo talento e inversión nacional e internacional.

Nuevo programa: “Valencia Innova en los barrios"

Asimismo, Catalá ha anunciado que el gobierno municipal trabaja en la puesta en marcha de un nuevo programa, “Valencia Innova en los barrios”, con el objetivo de conectar a los vecinos de Valencia con la innovación y dar soluciones a los rectos actuales de la ciudad. En concreto, “queremos aplicar la innovación a los servicios municipales y a los barrios de la ciudad, facilitando la validación de soluciones urbanas innovadoras que resuelvan problemas como el ocio y descanso de los vecinos, la seguridad, la limpieza y afrontar la soledad no deseada de los mayores, así como su mejor bienestar.

Visita a las obras de la Terminal

Previamente a la inauguración del encuentro de Partners de Startup Valencia, la alcaldesa de Valencia y la concejal Paula Llobet han visitado, junto a los responsables Startup Valencia las obras del nuevo hub tecnológico “La Terminal” que se está construyendo en la antigua estación marítima de La Marina de Valencia, cuya apertura de puertas está prevista para el segundo trimestre de 2024 y donde se albergará más de 500 puestos de trabajo.

“Quiero recordar que La Terminal ha salido adelante gracias y exclusivamente al ecosistema innovador ya que el anterior gobierno inexplicablemente les dio la espalda en un proyecto tan importante para la ciudad como éste. He trasladado a Startup Valencia que el Ayuntamiento de Valencia va a ayudar en todo lo que se necesite ya que creemos firmemente en este proyecto. Valencia necesita creación de empleo, inversiones y creerse todas las posibilidades que nos da la innovación” ha afirmado María José Catalá.

Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que, desde 2017, representa e impulsa el ecosistema innovador y tecnológico valenciano para convertir a la región en un hub tecnológico de referencia a nivel internacional.

La entidad cuenta actualmente con más de 350 asociados y con la colaboración de GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Zeus, Plug and Play, HP, Helloprint, BBVA Spark, Fresh People, Tbig Finance y Marina de Empresas como Partners; y Transparent Edge, Sales Layer, DWF-RCD, Damm, Aktion, Voicemod, Google for Startups, Sesame, Zubi Labs, OVHcloud, Opentop (Valenciaport Innovation Hub), Internxt y Next Tier Ventures como Supporters.