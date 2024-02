Nebulossa echa balones fuera sobre la dimisión en Igualdad: "Amor y liberación"

La pareja de Ondara que representará a España en Eurovisión 'regatea' a las críticas con un mensaje de amor y libertad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL PAÍS (@el_pais)

El dúo alicantino que interpreta la canción 'Zorra' ha dejado claro que no quiere entrar al trapo con los comentarios negativos que puedan perjudicar la imagen del proyecto que representará a España en el Eurovisión 2024. Nebulossa ha defendido 'Zorra' en la alfombra roja de los Premios Goya 2024, en ella ha sido preguntados por las sensaciones y Nebulossa ha respondido que han entrado en un vaivén de eventos y actos que no les deja ver a sus hijas.

En el tema de la dimisión de la delegada de Igualdad de RTVE, Montserrat Boix, al no considerar feminista el mensaje de la pieza musical ochentera, Nebulossa no ha respondido directamente ante esta situación y han alegado que tienen una agenda muy apretada y que no ven absolutamente nada de redes sociales: "Tenemos una edad... Somos un poquito boomers".

Tenemos una edad... Somos un poquito boomers

Por otro lado, los de Ondara ya han cantado la canción después del Benidorm Fest en las Islas Canarias y RTVE ha iniciado una campaña de 'europeización' de la canción, subiendo su traducción a todos los idiomas europeos, con el objetivo de que los eurofans entiendan el mensaje.