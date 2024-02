AVA- ASAJA exige a Europa que transformen sus promesas en realidad

Ursula Von der Leyen se compromete con la Asociación Valenciana de Agricultora a simplificar la PAC, no cerrar el acuerdo de Mercosur sin reciprocidad y cambiar el estatus del lobo

El campo español y valenciano mantiene las movilizaciones tras las reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. Ambos mandatarios se comprometieron ante ASAJA a trabajar con el sector agrario para solucionar sus problemas, por lo que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) les exige que “sus promesas se transformen rápidamente en hechos o seguiremos manifestando nuestro hartazgo todo lo que sea necesario”.

Tras la masiva movilización que protagonizaron ayer los agricultores en Bruselas, ASAJA, como parte de la delegación del COPA COGECA, participó en un encuentro con altos mandatarios de la UE, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea y los primeros ministros de Bélgica, Alexander De Croo, y de Países Bajos, Mark Rutte.

Durante la reunión, donde no hubo representación del Gobierno español, Von der Leyen se comprometió a simplificar la Política Agrícola Común (PAC) antes del próximo Consejo de Agricultura Europeo, a no cerrar el acuerdo de Mercosur sin garantizar las cláusulas espejo, y a cambiar el estatus del lobo para convertirlo en especie cinegética y proteger a los ganaderos. Respecto a las nuevas técnicas de edición genética, Von der Leyen afirmó que representan la herramienta más efectiva para alcanzar los objetivos del Pacto Verde.

Al respecto, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, señaló que “esta reunión ha sido muy productiva porque Bruselas ha reconocido que los agricultores no están tratados como corresponde, que hay que implementar la reciprocidad en los acuerdos comerciales, empezando por Mercosur, y que lamenta haber llegado a esta situación. Queremos seguir siendo agricultores pero no auxiliares administrativos de la UE debido al exceso de burocracia. Por eso, no vamos a parar de levantar la voz hasta conseguir el respeto y la dignidad que los agricultores y ganaderos merecemos”.

Reunión con Planas

En ese mismo sentido, ASAJA, COAG y UPA aseguraron al término de su reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que continuarán el calendario de protestas, primero en las comunidades autónomas y finalmente en una manifestación unitaria en Madrid, porque “aunque ha sido una reunión de acercamiento de posturas, el ministro no ha adoptado medidas concretas, tan sólo buenas palabras”.

Aguado destacó que “Planas se ha quitado las culpas y se las ha pasado a Bruselas, pero durante todos estos años el Gobierno español ha hablado poco en la UE, se ha preocupado poco por el campo y nos ha dejado clavados en la pared. Hay además asuntos de competencia exclusiva en España y Planas debería sentarse con su compañera Ribera para dejar de aplicar unas políticas ideológicas de corte radical que condenan al campo español”.

El dirigente agrario compartió hoy las preocupaciones del sector con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, durante una visita a Albenfruit. Mompó coincidió con Aguado en que “las políticas europeas necesitan ‘trellat’ porque parece que quieran destruirnos y desde la Diputación apoyaremos, dentro de nuestras competencias, a los agricultores porque son un sector estratégico”.