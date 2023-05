Ribó, de no "necesitar ministros" a tener una vicepresidenta en menos de 24 h

Hace menos de un día el alcalde de Valencia y candidato de Compromís 'presumía' en sus redes que, su partido, a diferencia de otros, no necesitaba "ministros" de Madrid para hacer campaña.

Joan Ribó, alcalde de Valencia y candidato de Compromís de cara a las próximas elecciones municipales, reconoció ayer, en una entrevista para Público, que su partido no quería ni necesitaba ministros, pues, en unas elecciones municipales, lo importante era centrarse en Valencia y los problemas de los valencianos. Sin embargo, y en apenas 24 h, se ha conocido que Yolanda Díaz, vicepresidente del Gobierno de Podemos, dará su apoyo al actual alcalde de Valencia en campaña, a apenas 3 días para que se abran los colegios electorales, apelando al voto útil de la izquierda.



En la propia respuesta, que el mismo Ribó recoge en sus redes sociales, el alcaldable reconocía que, a pesar de no tener confirmación de Díaz, a él "le encantaría que viniera, algo que choca frontalmente con el discurso de no necesitar a nadie de Madrid para su campaña. Al mismo tiempo, el candidato de Compromís insistía en que el "jamás" pediría que vinieran ministros a Valencia con el fin de apoyarlo, sin embargo, segundos antes admitía no haber recibido respuesta de Yolanda Díaz, ¿para qué?, solo él lo sabe.

📍 A mi no em voreu demanar que vinguen ministres de Madrid a la campanya de les eleccions municipals. Ací estem per a debatre i per a resoldre el que interessa als veïns i veïnes de #València.@publico_es 🎥👇 pic.twitter.com/tl8tXQboWK — Joan Ribó (@joanribo) May 4, 2023

Lo que sí que sabemos es que un día después de estas declaraciones, la vicepresidenta del Gobierno ha confirmado que el próximo 25 de mayo estará en Valencia junto a Joan Ribó. "Yo comparto una ideología con Yolanda Díaz, yo comparto su forma de actuar, hasta algunas cosas las copiaría, pero entiendo que su proyecto es un proyecto estatal y, en estos momentos, yo tampoco la voy a forzar. Ahora estamos en las elecciones municipales y todos los apoyos son estupendos, pero insisto, estamos en elecciones municipales", respondía Ribó.



Resulta irónico que, a pesar de que el propio alcaldable insiste en que lo que importa es Valencia, en apenas 24 horas se pase de no querer ministros a tener a una vicepresidente del Gobierno apoyándote a falta de 3 días para las elecciones.