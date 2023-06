Catalá prepara su llegada a la alcaldía tras su reunión con Ribó

El alcalde en funciones y la popular han mantenido una reunión para abordar temas referidos al traspaso de competencias en una ejercicio de "normalidad democrática" de cara al próximo sábado

María José Catalá, líder del PP en la ciudad de Valencia y futura alcaldesa, ha mantenido una reunión con Joan Ribó, alcalde en funciones, para abordar ciertos temas referidos a la transferencia de poderes y fijar líneas básicas sobre los proyectos importantes que tiene la ciudad en estos momentos en marcha, como la capitalidad Verde Europea, el tema de la Marina o las posibles soluciones a esa zona marítima de la ciudad.



Catalá, tras la reunión, ha querido agradecer el talante de Ribó, apuntando que las cosas, a la hora de realizar el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia, se "están haciendo bien". Ribó también ha agradecido el interés de Catalá, sin embargo, ha criticado que el Partido Popular no hiciera lo mismo con él en el año 2015.



“Le he pedido que me haga un pequeño informe sobre estas cuestiones para poder trabajar con mi equipo y que si hay alguna junta de Gobierno esta semana, que me consta que es posible que la haya, se limite a cuestiones de tramitación ordinaria sin exceder lo que la normativa establece como competencias en un periodo de transición o en un Gobierno en funciones”, ha apuntado la futura alcaldesa de la ciudad tras su salida de la reunión.



"Nosotros nos estamos ajustando estrictamente a la normativa y tenemos claro que en estos momentos no se puede hacer planteamientos que hipotequen la futura dirección de este Ayuntamiento", ha insistido Ribó tras la reunión sobre la polémica en cuanto al exceso de funciones en este periodo de transición.



La líder del PP en la ciudad de Valencia ha vuelto a insistir en que sus primeras medidas tras recoger la vara de mando serán: poner en marcha un plan de choque de limpieza, dotar de más efectivos policiales a la ciudad y trabajar en la rebaja fiscal. "Sabemos que todo esto lleva un proceso jurídico, pero ya estamos trabajando en ello para que sea inmediato", ha afirmado Catalá.



Sobre un posible acuerdo con Vox, la 'popular' ha sentenciado que su único objetivo es que llegue el sábado y que gobierne la lista más votada, a partir de ahí, Catalá y el Partido Popular trabajarán en pro de llegar a acuerdos para llevar a cabo sus "políticas del cambio".



Sobre la APR (Área de Prioridad Residencial) de Ciutat Vella, ha reconocido que va a "parar máquinas" para hablar con vecinos y comerciantes. "Es fundamental abordar dos problemas, la contaminación acústica y la zona de bajas emisiones, lo tenemos todo encima de la mesa, concretamente en Ciutat Vella y otras zonas", ha asegurado la futura alcaldesa de la ciudad.