Mazón asegura un gobierno estable y alerta del “dúo letal” de Sánchez y Ribera

El líder del PPCV censura que el presidente del Gobierno ponga de 2 por Madrid en su ticket electoral “a la que más daño ha hecho a la Comunitat Valenciana”

El próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha prometido durante la vuelta de Alberto Núñez Feijóo a Valencia tras el 28M “formar un gobierno estable” y que "defienda por encima de todo a la Comunitat Valenciana".

Parafraseando el Himno Regional, ha indicado que “hemos vuelto a ofrendar glorias a España, ofrendado la nada desdeñable gloria de iniciar el cambio político del PP en España”.

Carlos Mazón se ha propuesto "cumplir con hasta la última coma” de su programa electoral, “que no es un panfleto” y ha criticado "ticket electoral para los comicios del 23 de julio de Pedro Sánchez” calificando el "dúo letal" con la ministra Teresa Ribera, “la "ministra que más daño ha hecho a la Comunitat Valenciana. Prometo que pensaba que era imposible elegir a alguien peor”.

Carlos Mazón ha ironizado sobre sus encuentros con otros líderes polítici, recordando que los candidatos de Compromís y Vox, Joan Baldoví y Carlos Flores, han aceptado la reunión como parte de la ronda de contactos y que "no puedo decir lo mismo de Ximo Puig, con él no me podré ver".

Asimismo, ha resaltado que “pensad lo que tiene que ser hoy ser del PSOE y tener que salir a pegar el cartel de Pedro Sánchez en las paredes. Imaginaos lo que tiene que ser".