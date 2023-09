El Consell trabaja para solucionar el "engaño de Puig" con la factura del agua

El Botànic suspendió el canon saneamiento autonómico para hacer frente a la inflación. Sin embargo, antes del 28M, decidieron no prorrogar esta medida que hoy exigen al nuevo Consell.

Como habrán podido notar no solo ha subido la luz o el precio del aceite, que ahora tiene bien justificado su sobrenombre de 'oro líquido', los bolsillos valencianos, desde agosto, también habrán de soportar un incremento en la factura del agua después de que el anterior ejecutivo tomará la decisión de no prorrogar la suspensión del canon de saneamiento autonómico a pesar de ser una de las medidas estrellas de Ximo Puig, expresident de la Generalitat, para combatir la inflación.



Ante esta tesitura, el nuevo Consell, con Carlos Mazón al frente, deberá trabajar, según ellos, para solucionar el "engaño de Puig" con la factura del agua. Ruth Merino, portavoz del ejecutivo valenciano y consellera de Hacienda, ha calificado la vuelta de esta cuota en la factura del agua como un "palo" para los bolsillos de los valencianos. "Ximo Puig dijo que se suprimía esta cuota de saneamiento, pero nosotros ya avisamos de que era un engaño porque se trataba de una prórroga.



La cuota que Puig anuncio como suspendida realmente estaba prorrateada. ¿Eso qué implica? Muy sencillo, mientras que los meses primeros meses del año nos ahorramos 12 euros en las facturas, ahora, y tras no alargar la suspensión, los valencianos pagarán hasta 20 euros más, 8 en comparación a lo que se pagaría sin prorrateo, de agua al incluir de nuevo el canon y sumar lo que no se cobró.



Merino, durante su atención a los medios, ha señalado que, desde la Conselleria de Medioambiente, ya se está trabajando para lidiar con este problema que afectará a los valencianos y valencianas. Algunos Ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, como en el caso de Torrent, ya avisaron el pasado mes de julio a sus vecinos de que, a partir del 1 de agosto y hasta el 2025, verán como el precio del agua iba a ir en aumento a causa de lo realizado por el anterior ejecutivo.