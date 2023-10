El PP defiende que no existe ninguna irregularidad con los acuerdos de la EMT

El ejecutivo de María José Catalá ha contestado a la denuncia de Sandra Gómez alegando que todo está avalado por el secretario municipal, notario y Registro Mercantil.

El ejecutivo de María José Catalá ha contestado a la denuncia pública realizada por el PSOE, a través de su portavoz en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, acerca de la legitimidad de los acuerdos llevados a cabo por el PP al frente de la Empresa de Transporte Público Municipal (EMT) estos meses. Los populares niegan que se haya cometido ninguna irregularidad, todo, según ellos, esta aprobado ante el secretario municipal, y agregan que en su momento los socialistas aprobaron esas decisiones.

Gómez ha denunciado que el gobierno presidido por Catalá ha adoptado en la EMT acuerdos "incumpliendo la ley" y "los estatutos" de la compañía al haber salido adelante por la "mayoría simple" del PP, con 13 de los 33 ediles del Ayuntamiento, y no por la "mayoría absoluta" que marca la normativa.

Desde el gobierno que lidera María José Catalá se ha respondido que "el Secretario Municipal presente en el consejo de administración considera correcta las votaciones realizadas" y se ha resaltado que "los nombramiento están elevados a escritura pública", así como que "el notario no puso objeciones".

Igualmente, el ejecutivo municipal ha aseverado que lo acordado "también se ha inscrito en el Registro Mercantil" y que "la registradora no puso objeciones". El PP ha agregado que el PSOE en el momento en que se aprobaron esas decisiones "no impugnó el acuerdo" y ha señalad que "en la EMT todavía no han presentado la denuncia anunciada ante los medios" de comunicación este martes.

Asimismo, el gobierno local ha expuesto que "en Derecho Mercantil, según la doctrina, las abstenciones, los votos nulos y los votos en blanco no computan".