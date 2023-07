González Pons: "Feijóo no ganó a Sánchez por preparación, sino por convicciones"

El vicesecretario del PP y candidato por Valencia repasa su relación personal con Feijóo, las sensaciones tras el cara a cara en el que fue preparador del gallego o los pactos con Vox

-¿Le ha pedido consejo Carlos Mazón? Con tu experiencia, ocupó tres carteras diferente en el Consell ¿qué consejo le daría?

-Carlos Mazón tiene mucha experiencia porque viene de presidir la Diputación de Alicante y además fue director general en Generalitat Valenciana, así que no necesita que nadie le aconseje, todo lo que ha necesitado de mi lo ha tenido y toda la ayuda que pueda prestarle se la voy a dar porque somos un equipo. Creo que desde hace mucho, si es que antes alguna vez lo hubo, que no ha habido un equipo del PP en la ciudad de Valencia, en la Comunitat Valenciana y en Madrid como el que vamos a tener a partir de la semana que viene.



-Ha formado parte de varios equipos, pero decía que con el que más te sentías identificado es con el equipo de Feijóo

-Es que Feijóo es mi amigo, en el creo personalmente. Yo tenía una vida asentada en Bruselas y lo he dejado todo a mi edad para volver al punto de partida, volver a presentarme a los valencianos para que los valencianos me voten al Congreso de los Diputados. Me lo juego todo con Alberto Núñez Feijóo.

-¿Esto implica que Esteban no va a ser un diputado más del Congreso de los Diputados?

-Al contrario, mi ambición se colma con Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del Gobierno. Yo no estoy aquí por mí, estoy aquí por él y porque creo que él es lo que España necesita. No descarto que una vez Feijóo sea presidente del Gobierno incluso volverme a Bruselas, el trabajo que yo voy a hacer lo hago para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno, es pura generosidad.

-Como uno de los preparadores del debate cara a cara de Feijóo con Sánchez, ¿qué consejos le ció a Alberto Núñez Feijóo?

-Feijóo salió airoso de ese cara a cara porque Feijóo es un político veterano, profesional, humilde y que cree en lo que dice y defiende. Ganar un debate no es cuestión de preparación, es cuestión de convicciones. Si fuera por preparación, Sánchez tenía dos mil asesores en la Moncloa, incluso trajo gente de Estados Unidos y dedicó cuatro días a estudiar, cuatro días que Feijóo estuvo haciendo campaña. Lo que se enfrentaron fueron dos convicciones distintas, dos formas distintas de ver la política. Sánchez tiene un lema que es “divide y vencerás” y Feijóo tiene otro que es “une y venceremos” y yo creo que se impusieron las convicciones y la forma adulta de Alberto Núñez Feijóo.



-José Luis Ábalos, ¿le ha llamado para agradecerle que le echara un cable en el debate a cuatro con los cabezas de lista por Valencia?

-No, pero tampoco hace falta porque lo hice por convicción, porque no consiento que a nadie se le difame sin pruebas y menos cuando este ausente. Me da igual que sea Ábalos o de mi partido, no está bien lanzar acusaciones sin pruebas contra nadie. Tampoco me gusta y no me parece bien que Diana Morant no esté debatiendo con Carlos Flores, creo que demuestra que es un tic autoritario que una persona que es miembro del gobierno de España debería quitarse en democracia porque en campaña electoral hay que debatir con todo el mundo.

-¿Ha estudiado bien la última encuesta del CIS?

-La tengo de lectura de noche para cuando se me acabe el cómic que estoy leyendo.

-Por cierto, tiene una nueva novela que preparar, ¿no?

-Tengo firmada una novela sin haber escrito como hacen muchos escritores. Como a muchos escritores en mi situación, me angustia que los días van pasando y la fecha de entrega se acerca. Algún día tengo que sentarme a escribir como hice con las novelas anteriores. Empezar a levantarme de 6 a 8 de la mañana.

-Como idea, todo lo que pasa en Bruselas y todo lo que usted esta viviendo, ¿no daría para un guion?

-No lo descarte, que lo que estoy viviendo ahora mismo se parece mucho al cómic de Mortadelo y Filemón que se llama “El caso del Bacalao” en el que todo el mundo muere de sed por el calor y por el bacalao. No descarte que esto sea objeto de literatura para el futuro.

-¿Recomendaría alguien como conseller a Carlos Mazón?

-No, creo que un presidente debe elegir a su propio gobierno. El presidente de un gobierno sólo hay tres cosas que puede hacer: nombrar consellers, cesar consellers y convocar elecciones. El resto son decisiones colegiadas del gobierno por tanto lo que son decisiones de Carlos Mazón debemos respetárselo. Carlos Mazón va a ser el mejor presidente que habrá tenido la Comunitat Valenciana.

-¿Y a Feijóo?

-No es devoción de amigo, Feijóo es el presidente que necesita España en la encrucijada en la que se encuentra.

-¿Nota diferencias con las campañas electorales de hace años?

-Hay dos diferencias con respecto a cualquier otra campaña. Una es el calor, nunca se había hecho campaña dentro de un horno y ahora gracias a Pedro Sánchez sí y otra son los selfies, antes no existían y los selfies se ha convertido en la parte más importante de un mitin. Hoy un político en campaña dedica más tiempo a hacerse selfies antes y después del mitin que a hablar durante el mitin o a entrevistarse con los periodistas.

-En el debate, el presidente acusa a Feijóo de haber dicho muchas mentiras, ¿ese es un buen argumentario para justificar una derrota en un debate?

-Creo que la peor forma de perder un debate es, después de haberlo perdido seguir hablando de él. Tú puedes perder un debate y dejarlo estar, pero si una vez perdido sigues hablando del debate, tu pérdida va erosionándote cada día más. Pedro Sánchez no solo ha perdido el debate si no que ha entrado en un bucle en el que sólo sabe hablar de su derrota, con lo cual la acrecienta más. Por lo que respecta a las mentiras, Pedro Sánchez es un campeón mundial así que creo que incluso lo que dice las mentiras de Feijóo es mentira.

.Con respecto a Vox, ¿aprecia algún tipo de evolución de Vox hacia postulados menos extremistas?

.No, creo que lo contrario. Creo que Vox está en un proceso involutivo muy peligroso. La semana pasada llegaron a negarse a participar en un minuto de silencio por el asesinato de Miguen Ángel Blanco. Vox antes hablaba de la patria y la unidad de España, es un partido que surgió de la herida patriótica provocada por los independentistas y por el referéndum de Cataluña, y de repente se ha vuelto un partido obsesionado con la bandera LGTBI y la violencia de género, y eso marca no solo una radicalización sino también un desconcierto de los que están en la dirección de Vox. Espero que el Partido Popular tenga mayoría suficiente para poder gobernar en solitario.

-Entonces, en la Comunidad Valenciana o en Extremadura, por ejemplo, ¿los dos presidentes lo van a tener complicado con Vox?

-No, porque una cosa es la evolución del partido y de su dirección nacional, y otra las personas que componen un gobierno. Un gobierno, una vez investido un presidente, es su presidente y sus consellers, y yo estoy convencido que tanto María Guardiola como Carlos Mazón son personas con mano izquierda, inteligencia y sensibilidad para saber sacar adelante dos gobiernos con los consejeros que tengan.