El consejo de González Pons a Sánchez tras el cara cara y sus futuros debates

“Le diría que no fuera con Díaz y Abascal porque se ha convertido en una carrera por el segundo puesto”, señala el popular, que defiende que Feijóo es el único que puede gobernar solo

El candidato del PP al Congreso por Valencia y vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha protagonizado un desayuno informativo donde ha lanzado un consejo a Pedro Sánchez tras el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo -y en cuya estrategia tuvo quye ver mucho el propio González Pons- y el futuro debate a tres que el presidente del Gobierno tendrá con Yolanda Díaz y Santiago Abascal en TVE.

“Si yo fuera asesor de Sánchez le diría que no participase en el debate a tres en la radiotelevisión pública sin Feijóo porque se ha convertido en una carrera por el segundo puesto con Díaz y Abascal”, ha señalado el valenciano. "Es el gran debate de los que pueden quedar segundos", ha continuado, y que será "verdaderamente surrealista" verlos debatir “tras la campaña desastrosa del PSOE”.

González Pons ha explicado por qué Feijóo no va a este debate, y que "no es verdad" que el PP no haya aceptado participar en más, sino que “no quieren participar en un debate trampa como pretenden los socialistas dando la falsa imagen de que hay dos gobiernos posibles, PP-Vox y PSOE-Sumar, cuando eso no es verdad”.

Para el dirigente del PP, “para que el PP fuera a un debate de verdad debería ser a siete como se ha planteado tanto al PSOE como a RTVE”, ya que “Sánchez no tiene ninguna opción de llegar a ser presidente sin los votos de Esquerra Republicana, Bildu, PNV e incluso de la CUP”.

Frente a ello, González Pons ha defendido que Feijóo es el único que puede gobernar el solitario y si los votantes socialistas no quieren a Vox, lo tienen fácil: “que voten al PP”.

La “conspiración valenciana”… Para defender Valencia

En clave valenciana, González Pons ha anunciado una “conspiración valenciana” de él, Carlos Mazón y María José Catalá “para defender los intereses de la Comunitat Valeciana en Madrid” y ha defendido reformar la financiación autonómica, eso sí, recordando que para ello es necesario un pacto con el PSOE.

El candidato al Congreso ha asegurado que mantiene un "diálogo fluido" con los empresarios valencianos sobre el Puerto de Valencia, y aunque “todo el mundo sabe lo que pienso”, ha defendido que votará igual que Catalá y Mazón "en cualquier institución" y que confía en su criterio.