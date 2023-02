Puig dio 64 mil € a empresas vinculadas a sus hermanos aún siendo investigadas

La Generalitat también ha concedido 200.000 euros a la empresa que hizo las camisetas de la campaña interna de Ximo Puig en el PSPV.

El portavoz de Hacienda del Grupo Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha denunciado hoy que la Generalitat concedió ayudas del Plan Resistir Plus, para empresas y autónomos durante el Covid, a la empresa que realizó las camisetas de la campaña interna de Ximo Puig a la secretaría general del PSPV y a otras tres relacionadas con el hermano del 'President' y sus socios.

El portavoz de Hacienda ha señalado que las ayudas llegaron solo al 2,6% de los autónomos en la Comunitat Valenciana en 2021 y al 1,8% de las empresas en la Comunitat”. “Sin embargo, en la última convocatoria realizada por la Generalitat para las ayudas, el 28 de diciembre de 2021, se quiso primar a tres de las cuatro empresas que están bajo sospecha relacionadas con el caso del hermano de Puig y sus socios”. De esta forma, el portavoz de Hacienda ha explicado que la Generalitat concedió a Kriol Produccions 28.037 €, a la televisión de Castellón 27.700 € y a Canal Maestrat 8.800 €.

“Después de todo lo que ha caído, la Generalitat, en el Día de los Inocentes, dio subvenciones a estas empresas que estaban bajo sospecha, y sabiendo que lo estaban. Y la sorpresa es que en otra convocatoria posterior priman a la empresa Cronosport, que es la empresa que hizo las camisetas de la campaña interna de Ximo Puig en el PSPV”, ha explicado. “Esta era la campaña de Ximo Puig para acceder a la secretaría general del PSPV”, ha recordado el diputado popular, quien ha señalado que el mínimo de las ayudas concedidas“era de 19.000 euros y a Cronosport se le dio el máximo, 200.000 euros”.

La Sindicatura ha puesto de manifiesto que se concedieron ayudas sin comprobar la situación de algunas empresas. La Sindicatura también señala que la Intervención de la Generalitat no elaboró el plan financiero de control de las subvenciones previsto y el programa anual de controles financieros para el 2022 no contemplaba ninguna actuación sobre las ayudas del Plan Resistir Plus.