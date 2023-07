Continua el colapso en la estación Joaquín Sorolla con algunos altercados

Los usuarios que viajaban en la operadora Iryo se han encontrado en que la empresa no les ofrecía solución y han decidido tomar la tienda que hay en la estación.

A escasos minutos del cierre de los colegios electorales, centenares de ciudadanos, con destino a Valencia o Madrid, siguen atrapados en las estaciones de Chamartín o Joaquín Sorolla, a la espera de una solución para poder regresar a sus hogares. A pesar de que la avería en en túnel de San Isidro se ha notificado a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde todavía no ha sido resulta y las compañías, como Renfe o Ouigo, han empezado a ofrecer alternativas a los usuarios, a pesar de que muchos no podrán llegar a ejercer su derecho a voto. Iryo no está ofreciendo solución a sus viajeros, situación que ha provocado momentos de tensión.

Se calcula que la incidencia ha afectado a 25 trenes de alta velocidad que no han salido ni saldrán. A pesar de que se han puesto en marcha soluciones alternativas para lo viajeros a partir de las 15:00 h, a algunos usuarios, según fuentes ubicadas en el lugar de los hechos, no les salían las cuentas para poder llegar a votar.

Una de las soluciones ha sido establecer un servicio de lanzaderas con trenes Alvia desde Valencia a Albacete, para que en Albacete enlacen con trenes AVE. Esto es válido tanto para los viajeros desde Madrid como para los de Valencia. Albacete se establece como lugar de trasbordo preferente y estación de enlace.

Asimismo, se han encaminado trenes por la vía convencional desde Valencia hacia Alicante. Desde allí, los viajeros pueden enlazar con los AVE Alicante-Madrid y viceversa.

También se han dispuesto autobuses que han salido desde Valencia para recoger a los viajeros de un tren Avlo Madrid-Valencia, que se había detenido en la estación de Requena.

Los viajeros afectados cuentan con el "compromiso voluntario de puntualidad" de Renfe, por el que se retorna hasta el 100% del importe por retrasos superiores a 30 minutos. Y podrán realizar cualquier cambio o anulación sin costes.

La incidencia afecta a todos los operadores que circulan en el trayecto que ha sufrido la incidencia: Renfe, Ouigo e Iryo. Técnicos de Adif están trabajando en la resolución de la misma, sin previsión tiempo reparación. Además, Renfe ha ofrecido su colaboración a Ouigo e Iryo, que han suspendido completamente el servicio, para trasladar a sus viajeros. A las 16.20, se ha facilitado la movilidad de 150 viajeros de Iryo.