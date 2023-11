El "Efecto Feijóo" acaba con desmayo: "No es broma, que no soy socialista"

La intervención del líder 'popular' en Valencia se ha visto interrumpida por un megáfono que advertía que una mujer había sufrido un pequeño percance ante el escepticismo de Feijóo.

El "efecto Feijóo" hace estragos en Valencia y, como si de una estrella del 'rock' se tratase, el líder popular provoca pequeños percances allá por dónde pasa. Esto es lo que ha ocurrido hoy durante la intervención de Feijóo en el acto del Partido Popular en Valencia cuando, un señor con un megáfono le ha interrumpido con el fin de pedir atención sanitaria en la zona en la que estaba ya que una mujer no se encontraba bien.

"Hay una señora en el suelo que necesita atención, llamen a los sanitarios. No es broma. Que pasen los sanitarios, por favor, a atender a la mujer", ha advertido el hombre del megáfono, justo antes de tirar de ironía diciendo "el efecto Feijóo".

En ese momento, el líder del PP ha vuelto a hablar y, tras un "muchas gracias", tenía serias dudas de si se trataba de algo que estaba pasando de verdad o el hombre estaba de broma. "No sé si será verdad o mentira, porque en la España...", ha apuntado, hasta que el protagonista le ha vuelto a cortar. "Es verdad, Feijóo. Haced un sitio. Que no estoy de broma. Que no soy socialista", ha razonado y ha obligado al dirigente popular a recoger cable. "Vale, perfecto. Aclarado", ha añadido.