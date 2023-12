La Diputació debatirá sus presupuestos '"de bon matí" y con la lotería de fondo

La institución iniciará su actividad en un horario insólito, a las 8 de la mañana, mientras debaten a qué irán destinadas sus partidas coincidiendo con el reparto de otros miles de euros.

La Diputació de Valencia debatirá mañana, coincidiendo con la lotería de Navidad, sus presupuestos para el próximo año en uno de los plenos más madrugadores que se recuerdan en la historia reciente de la corporación provincial. Los diputados y diputadas están convocados mañana, a las 8 h, en la sede de plaça Manises para hacer frente a una jornada que se prevé intensa, de ahí el horario, pues, por motivos de agenda, esta sesión no se ha podido programar más tarde. Además, para más inri, mientras unos debaten a qué van a destinar su dinero, los valencianos y valencianas estarán pendientes de sí sus décimos van a ser agraciados o no el tradicional sorteo de Navidad.



El proyecto de los presupuestos, que fue presentado la semana pasada por el equipo de gobierno de la entidad provincial, formado por Partido Popular y Ens Uneix, contempla un total de 598.630.000 euros para la mejora de las carreteras y el asesoramiento a los pueblos para obtener fondos europeos, además de la defensa de las señas de identidad y la pilota como deporte autóctono. La principal partida se destinará a financiar proyectos en los municipios a través de un Pla Obert d’Inversions con mayor dotación y plazos flexibles. El Fondo de Cooperación se mantiene con 40 millones de euros ampliables.



El motivo de este horario, en la historia reciente de la Diputación nunca se había convocado a los diputados y diputadas tan temprano, se debe a la apretada agenda de mañana, pues algunos alcaldes/esa y concejales/alas tienen actos navideños en sus respectivos municipios. Podría darse la bendita coincidencia de que, alguno de los presentes mañana, ya sea diputado o diputada, trabajador o prensa, interrumpa la sesión por no poder contener la alegría si, por suerte, es uno de los agraciados de los premios que mañana también se reparten. Ya sea por una cosa u otra, lo que es bien seguro es que el pleno de mañana, por la importancia de los temas que se debaten y por la 'casualidad' de la fecha, traerá consigo momentos más que curiosos.