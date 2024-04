Catalá culpa a Ribó del auge de los apartamentos turísticos

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pide "coherencia" y considera que los dos anteriores gobiernes, de izquierdas, no hicieron nada para abordar la situación.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha criticada la inacción de los dos anteriores gobiernos municipales, el del Rialto - formado por Compromís y PSPV - y el de la Nau - Compromís, PSPV y València en Comú -, respecto a los apartamentos turísticos ante las exigencias de la oposición para poner un remedio en la actualidad. Catalá considera que durante 8 años no se hizo nada al respecto, y que en estos momentos se ha de abordar el tema con paciencia y "coherencia", pues no se puede tomar una decisión de la noche a la mañana.

"Llevo diez meses de alcaldesa y hablan después de ocho años sin hacer nada para evitar la proliferación de apartamentos turísticos. Resulta que la que lleva diez meses tiene la culpa de lo que no se ha hecho en los últimos ocho años", ha señalado la alcaldesa en respuesta a la oposición.

"En los últimos ocho años no se hizo una ordenanza reguladora de apartamentos, no se hizo un sistema de inspección que evitara la proliferación de irregulares. Por lo tanto, lo que pasa hoy es consecuencia de lo que no se ha hecho en los últimos ocho años en esta ciudad", ha expuesto la alcaldesa, que ha pedido "mucha coherencia".

María José Catalá ha reiterado que Valencia podría "aplicar una moratoria similar" a la de Madrid si hiciera "una revisión del PGOU". "No es una cuestión tan fácil, ni se puede tomar de un día para otro", ha agregado, a la vez que ha destacado que su equipo ha activado "la inspección de apartamentos turísticos irregulares, que no estaba en marcha".

La alcaldesa ha defendido "una oferta turística de calidad" y ha subrayado su lucha contra los apartamentos turísticos irregulares. "Quiero que Valencia crezca de forma sostenible. Lo que no quiero es la proliferación de esta oferta turística descontrolada", ha subrayado, al tiempo que ha dicho que hará "todo lo posible" por atender esa cuestión. "Es una reflexión que tenemos sobre la mesa, pero entendamos que no es tan fácil dar estos pasos", ha apostillado Catalá.

Propuesta de Compromís

La portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha presentado este viernes el plan que este grupo propone para controlar estas residencias temporales, una iniciativa que incluye "moratoria, registro de propietarios obligatorio y tasas" y que defiende "la vivienda, los precios asequibles y proteger a los valencianos".

Robles ha hecho un llamamiento al resto de grupos municipales -PP y Vox en el gobierno y PSPV en la oposición- a sumarse a esta iniciativa que Compromís llevará al pleno municipal del próximo martes con el fin de "frenar una grave situación que está impidiendo el acceso a una vivienda en la ciudad y expulsando a los vecinos de los barrios".

Este plan prevé "una ordenanza municipal que establezca una moratoria de licencias de apartamento turístico mientras Valencia esté catalogada como ciudad tensionada por la Ley de la Vivienda" y establecer "un régimen sancionador" para los alojamientos "irregulares". Para detectarlos, aboga por crear un registro municipal obligatorio para los propietarios de viviendas turísticas.

Compromís insta además a modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, para fijar edificios libres de apartamentos turísticos y un máximo de un 5% de estos por manzana. Igualmente, emplaza a la Generalitat a gravar con una tasa progresiva las viviendas de uso turístico y "quien más tiene, que más pague por ellas", ha remarcado Robles.

La edil ha expuesto que se pretende que "ser poseedor de un gran número de viviendas turísticas no resulte rentable" y que así se apueste por sacarlas para alquiler residencial o venta.

Papi Robles ha lamentado el aumento del precio de la vivienda en la ciudad y ha defendido la labor de Compromís en el mandato anterior al frente de la Concejalía de Vivienda con la puesta en marcha de "la construcción de 900 viviendas de protección pública".

Asimismo, la portavoz, que ha insistido en "la implantación descontrolada de apartamentos turísticos", ha hablado de "la extrema turistificación de la ciudad". Ha apostado por el turismo pero no por "una turistificación que aboca a un futuro fuera de la ciudad, a compartir casa e, incluso, a compartir habitación".

Robles ha acusado a Catalá, que "en agosto dijo que declaraba la guerra a los apartamentos turísticos", de no haber "hecho nada". "La ciudad está aún peor que cuando llegó al gobierno. Le extendemos la mano para trabajar conjuntamente" y "frenar esta lacra", ha añadido.