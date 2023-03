Jordi Alba confiesa en qué gastó su primer millón cuando jugaba en Valencia CF

La tierna escena en la que el exjugador del Valencia cuenta en una entrevista con Risto Mejide cómo consiguió hacer llorar a su padre de emoción después de que este sufriera un accidente.

El futbolista Jordi Alba ha recordado sus inicios en su carrera, cuando antes de dar el salto y formar parte de la Selección Española jugaba en el Valencia CF. En una entrevista en el programa 'Chester' de Risto Mejide, el jugador confiesa cómo decidió gastar el primer millón de euros que ganó en el Club del Mestalla.

Jordi Alba no se compró nada para él mismo, sino para su padre, quien asegura que "le ha enseñado muchas cosas", después de que este sufriera un accidente. "Él bajaba cada 4 días a Valencia a verme hasta que un día tuvo un accidente con otro camión. Se cayeron los materiales y le destrozaron el coche. Un gran susto. Por suerte a él no le paso nada. " ha contado el futbolista.

Los valores heredados de sus padres han hecho que Jordi no sucumbiera a ciertos lujos.



Entre un Ferrari y un Twingo, el futbolista lo tendría claro.#ViajandoConChester #ChesterJordiAlba pic.twitter.com/YoWaq2KEEk — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) March 21, 2023

"Me fui al concesionario con mi representante, mi amigo, y le compré un coche de sorpresa porque si no, no lo habría querido. Era un Mercedes. Le dije que le llegaría un paquete de mi marca y se lo envié a su piso. No se lo creía, se puso a llorar, pero por el detalle y por haber pensando en él, no por el coche en sí", relata Jordi Alba.

Durante la entrevista, Alba se ha mostrado poco materialista afirmando que cuando ganó su primer millón en el Valencia CF "no fue especial". "El dinero no es lo más importante", añade. Además, asegura que con ese dinero podría haberse comprado "todo tipo de coches". Sin embargo, confiesa que "nunca he sido tentado por eso ni me ha llamado la atención". "Es por lo que me han enseñado en casa", termina el futbolista.