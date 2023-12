El PP y Ens Uneix aprueban sus primeros presupuestos al frente de la Diputació

La sesión plenaria ha estado marcada por los cruces de declaraciones entre el gobierno y la oposición debido al reparto subvenciones a algunas asociaciones como Provida o Casa Cuna.

La Diputació de Valencia ha aprobado, en una de las sesiones más madrugadoras de la historia y con el sorteo de Navidad de fondo, sus cuentas para el ejercicio 2024. Los primeros presupuestos del gobierno conformado por el Partido Popular y Ens Uneix ascienden a un total de 598 millones con los que se pretenden la mejora de las carreteras y el asesoramiento a los pueblos para obtener fondos europeos, además de la defensa de las señas de identidad y la pilota como deporte autóctono. Desde el equipo de gobierno defienden que estas cuentas responden a la realidad de la corporación con el objetivo de llegar a las demandas de los 266 municipios que conforman la provincia.



Durante el debate sobre las cuentas, uno de los principales puntos de tensión ha sido las subvenciones que el ejecutivo provincial ha otorgado a asociaciones "ultraconservadoras", según la oposición, como Cáritas, Provida o Casa Cuna que, según la responsable de Hacienda en la Diputación, Laura Sáez, son entidades a las que la Diputación de Toni Gaspar, liderada por el PSOE, o la Generalitat de Ximo Puig, también liderada por los socialistas y Compromís, ya facilitaba este tipo de ayudas.



"Le pediría - en referencia a Carlos Fernández Bielsa, portavoz del PSPV en la Diputación, que no traslade la política de bloques y crispación de Pedro Sánchez a esta Diputación. Usted ha querido bajar al barro para criticar estos presupuestos demonizando algunas subvenciones. Están tan ciegos con su superioridad moral que critican y censuran ayudas cuando las concede el PP, pero las aplauden cuando es el PSOE quien las consigue", ha criticado Sáez.





Además, la diputada de Hacienda no se ha quedado solo ahí, ha mencionado algunos ejemplos como el del Ayuntamiento de Castellón en el año 2022 y la alcaldesa socialista, Amparo Marco, que subvenciono a Provida, como la Diputación de Badajoz en el año 2019, con el PSOE al frente o, en Cataluña, Junts y Esquerra. Sobre las ayudas a Casa Cuna, Sáez ha mencionado que en el año 2020, con Toni Gaspar al frente, también recibió subvenciones de la Diputación, además, al igual que con la Generalitat de Ximo Puig. "El problema que ustedes tienen se llama sectarismo", ha sentenciado la alcaldesa de Carlet.



Vicent Mompó, president de la Diputació, se ha mostrado satisfecho por la aprobación de las cuentas y ha pedido al Partido Socialista que tenga altura de miras y acepte que su derrota de una vez por todas. "La gente de la calle está harta de políticas que generan problemas y crispación, quieren políticos que den respuesta a su situación y no molesten, políticos de 'trellat'. La Diputació no es ni del PP, ni del PSOE, ni de ningún otro partido. No podemos continuar, ningún pleno más con esta actitud, deberían de asumir ya su derrota, no podemos construir con esta actitud. Piden, piden y piden, pero no aportan nada", ha criticado el líder provincial.

El 'amago' de Vox a votar no a los presupuestos

Otro de los momentos tensos de la sesión ha sido la amenaza de Vox a votar en contra de los presupuestos tras el discurso de la vicepresidenta y responsable de Igualdad, Natalia Enguix (Ens Uneix). Los de Abascal han considerado que la de la Vall había faltado a un acuerdo no escrito sobre las políticas de género: "le pido que sea clara señora Enguix, porque se ha pasado por el arco todo lo que habíamos hablado en su discurso de hoy, ha mencionado la palabra género y machismo, cosa que le pedimos que elimine porque condena a los hombres. Le pido que corrija su discurso y cumpla con lo acordado, porque si no tendrá nuestro voto".



Tal ha sido la incertidumbre que, en medio de la sesión, el diputado de Vox y portavoz en la Diputación, Sergio Pastor, ha pedido un receso de cinco minutos donde ha habido una pequeña cumbre de urgencia entre diputados del PP, Vox y Ens Uneix, para aclarar la situación que, finalmente, ha quedado en un susto.