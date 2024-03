La jefa de prensa del PSPV falta el respeto a Ana Rosa por ir a la mascletà

A Rosa Domínguez, encargada de la comunicación de los socialistas en el Ayuntamiento y conocida por su 'frenética' actividad en redes, no le sentó muy bien la presencia de la presentadora.

La "fachoesfera", ese término de nuevo cuño que un día se le ocurrió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para definir a todo aquel que no pensara como él, algo un tanto totalitario teniendo en cuenta que cerca de la mitad de españoles no casa con las ideas o políticas que últimamente está llevando a cabo su partido, ha desembarcado en las fallas con la presencia, según una asesora del Grupo Municipal Socialista conocida por su 'frenética' actividad en Twitter, ahora conocido como 'X', de su máxima exponente, la reconocida presentadaro, Ana Rosa Quintana.

La reina de la #fachosfera en Valencia para ver la #mascleta09



Al fondo Esteban González Pons y a la izquierda Ana Rosa Quintana pic.twitter.com/Y8k6WgIyI8 — Rosa Dominguez Gomez (@rosadg_) March 9, 2024

Rosa Domínguez, periodista y jefa de prensa del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, entro en cólera al ver a la buena de Ana Rosa en la casa consistorial junto a la alcaldesa, María José Catalá, u otros miembros del Partido Popular, como el diputado nacional valenciano Esteban González Pons, para disfrutar de una lluviosa, pero apoteósica, gracias al magnífico disparo preparado por la pirotecnia Tamarit, mascletà.



Rápidamente, tras percatarse de la presencia de la presentadora, Domínguez hizo una de las cosas que mejor sabe hacer, poner un tweet, en tono de burla, para alertar a sus seguidores, todavía no sé muy bien para qué, de que Ana Rosa iba a ver una mascletà. Para más inri, quiso añadirle un poco más de salsa al asunto y utilizó el término que tan de moda está entre la izquierda 'fachoesfera' para referirse a la presentadora como su reina.



La asesora todavía no ha digerido que ni ella, ni su partido, forman parte ya del gobierno municipal, y, como su líder nacional, no entiende muy bien que existen otra formas de ver el mundo, con maneras de pensar, actuar y gobernar, totalmente diferentes a las suyas. Solo hay que entrar en su perfil para ver que el 'shock' postelectoral, y ya ha pasado casi un año, todavía sigue presente. Catalá tuvo a bien invitar a uno de los personajes más icónicos de este país a ver la mascletà, ¿Y?, al igual que ellos, cuando gobernaban, invitan a tiktokers y personajes a fines a la causa. Por cierto, hoy viene el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, probablemente esto tampoco le siente bien, habrá que estar atentos a su próximo tweet.