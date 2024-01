PSOE y PP 'cortan las alas' al Derecho Civil Valenciano

Socialistas y populares han tumbado todas las enmiendas presentadas que se han presentado a la reforma constitucional de la discapacidad por ser ajenas al artículo 49.

El PSOE y el PP han vetado en la Mesa del Congreso la tramitación todas las enmiendas que se han presentado a la reforma constitucional de la discapacidad por ser ajenas al artículo 49 que se pretende modificar para eliminar el término "disminuidos", una decisión de la que se han desmarcado los representantes de Sumar en el órgano rector de la Cámara.

Entre las enmiendas presentadas estaban las de Compromís-Sumar, con tal de recuperar el Derecho Civil Valenciano, una reivindicación histórica de la Comunitat a la que se sumaron todos los partidos políticos en campaña las pasadas elecciones autonómicas y nacionales, incluyendo al Partido Popular y el Partido Socialista, excepto Vox, y otra presentada por el PNV (Partido Nacionalista Vasco) presentó once enmiendas para, entre otras cosas, reconocer la autodeterminación de Cataluña y Euskadi, eliminar el artículo 155 que permite intervenir una comunidad, limitar la inviolabilidad del Rey y quitar a las Fuerzas Armadas su función de mantener la integridad territorial.

Sin embargo, los dos partidos mayoritarios se han conjurado para no dejar pasar ninguna enmienda que no se refiera al artículo 49 de la Constitución, ya que la proposición de ley que registraron a finales de diciembre se limita exclusivamente a ese punto y no abre 'el melón' de la revisión general de la Carta Magna. Así, la reforma será aprobada este jueves en el Pleno del Congreso tal y como la registraron el PSOE y el PP el pasado 29 de diciembre.

Socialistas y 'populares' se han amparado en el criterio que ya aplicaron en la última reforma constitucional, la que se acometió en agosto de 2011 para imponer el principio de la estabilidad presupuestaria en el artículo 135. En aquella ocasión, los dos grandes partidos impidieron que se debatieran otras propuestas referidas a otros asuntos.