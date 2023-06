Compromís exige un sillón en la mesa de Les Corts a Puig que puede dejarle fuera

PSOE da la espalda a Compromís ahora que no les necesita al no aclarar si les cederá un puesto mientras que el PP sí pretende dar un asiento a Vox en la mesa que va a gobernar la Cámara.

Compromís podría quedarse fuera de la mesa de Las Cortes que va a gobernar la Cámara. Su representación, o su ausencia, dependerá del PSOE. Los cinco puestos en este órgano de Las Cortes (presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios) dependen de los resultados obtenidos en las elecciones. Tres corresponden al PP y dos al PSOE. El candidato Joan Baldoví ha exigido un asiento a los socialistas, pero exige también vetar a Vox, que se encuentra en la misma situación.

Un diputado en la mesa de Las Cortes es una de las principales bazas de negociación a la hora de conformar un nuevo gobierno. Hasta ahora el PSOE de Ximo Puig había otorgado a sus socios del Botànic representación en este órgano. En cambio ahora como no les necesitan, no lo confirman y dan largas. Han pasado varios días sin negociaciones entre ambos sobre la composición de la mesa y, por el momento, se aferran a sus dos puestos. Baldoví ha reivindicado "como tercer grupo" de esta Cámara, estar presente en la mesa. "Tenemos que estar en la mesa", ha instado reconociendo que "El PSOE tendrá que decidir si quiere dejar fuera a Compromís".

Del otro lado, el PP pretende ceder un puesto de la mesa a Vox. Bajo el pretexto de "que todos los partidos tengan representación" cumplirían así con lo que con toda probabilidad será una de las exigencias de la formación de Abascal para conformar el nuevo Gobierno de la Generalitat.

Pese a que Vox se encuentra en una situación similar a Compromís, cuyas representaciones en este órgano dependen de los partidos mayoritarios, Baldoví considera que su coalición debe estar dentro y Vox vetado. "Entendemos que Vox no debería de estar en la mesa porque no representa intereses democráticos. En el Congreso presentaron iniciativas para ilegalizar partidos. Si no respetan la democracia no deberían estar en los órganos democráticos", ha valorado en declaraciones a los periodistas tras la reunión con el presidente electo Carlos Mazón en Las Cortes.