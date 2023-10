Camarero (PP) machaca la "superioridad moral" de la izquierda con la lucha LGTBI

Compromís da lecciones sobre "qué es la bandera LGTBI" y la vicepresidenta les ridiculiza por "arrogarse conquistas que no son suyas" porque "la diversidad no es de la izquierda"

Con unos cuentos infantiles en la mano, el diputado de Compromís, Francesc, Roig, ha tratado de manchar la imagen del Gobierno valenciano como "homófobo y tránsfobo". Se trata de los libros sobre diversidad familiar que Vox ha solicitado retirar de las secciones infantiles de las bibliotecas municipales. "¿Le parece pornografía? Pensarán que es pecado, pero el pecado sois vosotros señores de la derecha", ha espetado Roig, quien les ha culpado de que "luego vienen los aumentos de las palizas y de los casos de lgtbifobia".

"Señor Roig, suena usted antiguo. Venir aquí con clichés, con tópicos, con frases hechas, arrogándose conquistas que no le corresponden solo demuestra que no se entera de nada". Así ha cargado con fuerza la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, desde el arranque de su intervención. Camarero -que prefiere referirse al colectivo como "diversidad" y hace menos uso de las siglas LGTBI- se ha comprometido a "hacer diversa la diversidad".

Roig también ha acusado a la vicepresidenta de votar en contra de la ley trans del matrimonio homosexual, la ley de identidad de género. Camarero negaba con la cabeza desde su escaño y tomaba nota. "¿Sabe lo que es la bandera LGTBI?", trataba de aleccionar el diputado nacionalista.

"Yo no he votado leyes porque no he estado en ese parlamento que usted me adjudica, a ver si viene más preparado la próxima vez", le ha replicado Camarero. Acerca de la bandera LGTBI, ha aclarado que no están en contra del arco de San Martín, sino de que la izquierda se la apropie: "La diversidad no es de la izquierda a ver si se entiende de una vez". "Hay que trabajar por las personas LGTBI que no se consigue apropiándose de una bandera. ¿Lo entiende ahora?". Además les ha reprochado que "de lecciones de Igualdad ustedes ninguna después de lo que nos hemos encontrado en el Gobierno con 13 imputados" por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de la exvicepresidenta Mónica Oltra.

La vicepresidenta ha puesto en valor las políticas que está llevando a cabo este nuevo Gobierno valenciano en materia de Igualdad, frente a la "superioridad moral" de la izquierda que "no se corresponde con sus políticas cuando están en el Gobierno", según Camarero, quien ha recordado que la Generalitat se personará en los juicios y que ya han mantenido reuniones con todas las entidades. En esta línea ha avanzado que el Gobierno de Mazón se compromete en la lucha por la diversidad "contando con todos", a diferencia del Botànic, porque "no somos sectarios como vosotros", ha finalizado.