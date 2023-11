Felipe VI aboga en Valencia por "fomentar" la colaboración público-privada

El Rey ha estado presente en la ceremonia de entrega de los Premios Jaume I, gala en la que los premiados han reclamado unir puentes entre la ciencia y las empresas.

Felipe VI ha estado presente, como es habitual, en la ceremonia de entrega de los Premios Rei Jaume I 2023, que se ha celebrado este martes en la Lonja de los Mercaderes de València. Durante su discurso, el jefe de Estado ha aprovechado para reivindicar la la necesidad de "seguir mejorando" los incentivos a la innovación empresarial, tras subrayar que la inversión en I+D+I es "una prioridad". "Podemos estar satisfechos, pero no podemos caer en la autocomplacencia", ha advertido.

En su discurso, el Rey Felipe VI ha mostrado su compromiso de "continuar reforzando vuestra labor transformadora", que ha remarcado que requiere "del apoyo y la confianza de toda una nación". El monarca se ha dirigido a los premiados y ha animado a "celebrar que España" cuenta con personas como ellos, con "un mayor y mejor engranaje entre academia, empresas y sociedad" para "una nueva prosperidad más sostenible y equilibrada".

El Rey ha pedido fomentar la colaboración público-privada en I+D+I, tras advertir de que, aunque quedan "muchas metas por cumplir", España no se puede permitir "ignorar los importantes hitos científicos y tecnológicos" que alcanza, en "grandísima medida" gracias a esta colaboración.

Así, ha remarcado que la inversión en I+D+I es "una prioridad" y, aunque ha afirmado que España puede estar "satisfecha" por ello, no puede "caer en la autocomplacencia" y que tiene que "seguir mejorando" los incentivos a la innovación empresarial.

Por todo ello, ha instado a "seguir dando apoyo y proyección" a certámenes como estos premios, que son, a su juicio, "espejo y motor de talento, inspiración y motivación para nuestros jóvenes". "No podemos desperdiciar ni un ápice de talento, con visión y apuestas de futuro potentes y sostenidas", ha insistido.

Hitos recientes

En este contexto, el monarca ha enumerado "importantes hitos" científicos y tecnológicos conseguidos recientemente en España, que se han conseguido, en "gran medida", gracias a la colaboración público-privada. El primero de ellos, ha citado, llegó "por imperiosa necesidad" con la pandemia: "Hasta entonces, España no fabricaba vacunas y hoy es uno de los siete únicos países del mundo capaces de fabricar y comercializar una vacuna para la covid".

Otro de estos "hitos", ha incidido, tiene su "germen" en la Comunitat Valenciana, concretamente en Elche (Alicante), con el lanzamiento del Miura: "Habéis conseguido que España haga historia, situándose como un país entre los 10 únicos del mundo capaces de diseñar, producir y lanzar cohetes espaciales". Y ha avanzado, al respecto, que la alianza entre ciencia y empresa "ya está trabajando para que España sea el primer país de Europa en tener un lanzador de satélites". "España, alineada con la Unión Europea, tiene la oportunidad de abanderar en el mundo una ciencia y un desarrollo tecnológico con sello europeo", ha recalcado.

Seguir fomentado vocaciones científicas y empresariales

Felipe VI ha apostado por "seguir fomentando" las vocaciones científicas y empresariales en la adolescencia, como hacen, ha citado, "muchos" de los premiados, o mediante instrumentos como la Alianza STEM para que niñas y jóvenes se acerquen con confianza a las carreras científicas y tecnológicas. "No podemos desperdiciar ni un ápice de talento, con visión y apuestas de futuro potentes y sostenidas", ha recalcado.

En este punto, se ha dirigido a los galardonados en esta edición de los Premios Jaume I: "No solo sois excelentes, sino también ejemplares en un tiempo complejo que necesita nuevos referentes. Sois ejemplo con vuestro compromiso, esfuerzo, pasión, con vuestro trabajo colaborativo y vuestra forma de observar el mundo, desde la curiosidad, la responsabilidad, y la humildad ante todo lo que queda por conocer y comprender".

Finalmente, el monarca ha manifestado el "compromiso permanente" de la Corona con la ciencia y el conocimiento como "palanca de un mejor país y una mejor vida para nuestra sociedad" en el contexto de los "desafíos de diversa naturaleza" que "comprometen a todos los países".

Tender puentes entre ciencia y empresa

Los galardonados, Antonio Echavarren Pablos, en la categoría de Investigación Básica; Olympia Bover Hidiroglu, en Economía; Guillermina López-Bendito, en Investigación Médica; Carlota Escutia Dotti, en Protección del Medio Ambiente y Daniel Maspoch Comamala, en Nuevas Tecnologías, han llamado a tender puentes entre las empresas y la ciencia para que la "ecuación sea multiplicadora".

"Desde la humildad, queremos aportar nuestro granito de arena para crear un mundo mejor y ser cabeza tractora para que los jóvenes nos sigan y podamos crear talento y crear emprendedores entre los jóvenes y investigadores", ha defendido. "Cuando viajas por el mundo entero, siempre he pensado que España es uno de los mejores países del mundo, pero tras conocer a los premiados he cambiado de opinión y creo que tenemos el país mejor del mundo", ha defendido el Premio Rei Jaume I al Emprendedor, Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila.

En este sentido, el premio Rodríguez-Vila ha destacado que en "el mundo del científico, del investigador, en el mundo del empresario no es todo fácil", sino que hay que "luchar contra la adversidad": "Hay veces que te caes y te toca volver a levantarte, hay veces que investigas algo y finalmente no lo consigues pero con tesón y no rendirse ante el desaliento se puede y en Cascajares hemos hecho este año un máster".