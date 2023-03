La líder de Cs recula y ya no pactará con el Botànic para evitar su ‘cremà’

Mamen Peris dice ahora que Ciudadanos no apoyará la renovación de los órganos estatuarios tras constatar que no tenía apoyos suficientes dentro de los diputados de Cs

No habrá renovación de los órganos estatutarios a dos meses de elecciones como pretendían y han presentado los partidos del Botànic: PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos. Tras unos días en los que la portavoz y líder de Ciudadanos, Mamen Peris, se mostraba favorable a esta renovación -incluso lanzaba declaraciones al PP para que no la bloqueara-, ahora la síndic de Cs descarta la posibilidad de acordar con los grupos del Botànic, lo que supone que la renovación, que requiere contar con el voto de 60 diputados, no saldrá adelante.

El Botànic puede reiterar su propuesta al saber que no prosperará o continuar, ir a votación en las Cortes Valencianas, y perderlo. Pero en todo este proceso, la clave ha sido la postura de Ciudadanos, que tenía la llave para que saliera adelante la renovación de los órganos que quiere el Botànic -todo con personas propuestas afines a la izquierda- y su giro de los acontecimientos.

¿Y que ha pasado para que ahora de repente Mamen Peris no quiera acordar la renovación de los órganos estatutarios? Básicamente evitar una ruptura en su propio grupo parlamentario que hubiera supuesto que sus compañeros la cuestionaran y la dejaran en minoría. Evitar su propia cremà en términos falleros.

Según ha podido saber ESdiarioCV de fuentes de Cs, Mamen Peris convocó una reunión el sábado 18 de marzo por la mañana -en plenas Fallas- para analizar la situación, pero a esta reunión faltaron la mayoría de diputados de Cs, dejando evidente que no estaban de acuerdo en pactar con el Botànic la renovación de los órganos estatutarios. Incluso en caso de seguir adelante, algún diputado insinuaba la posibilidad de desautorizar a la propia Mamen Peris como síndica.

A partir de ahí es cuando Mamen Peris cambia de estrategia y decide cerrar la puerta su intención de pactar con el Botànic. En la reunión urgente de las síndicas convocada por Ciudadanos el lunes 20 de marzo para desbloquear la renovación de los órganos, Mamen Peris ha explicado la nueva posición de Cs, rechazando una posible renovación pactada con el Botànic por "coherencia" y porque no ha sido posible llegar a un consenso amplio junto al PP. "Ciudadanos no va a ser muleta ni del PP ni del Botànic", ha recalcado la portavoz de Cs, y ha acusado a los populares de frustrar el consenso. Esas es la versión oficial de Mamen Peris… la real es que ha evitado propia cremà.