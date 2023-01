Ciudadanos ya sufre su primera brecha dos días después de la refundación

La nueva posición de Mamen Peris con el Derecho Civil valenciano levanta ampollas entre los diputados naranjas.

Tan solo han pasado cerca de 48 horas desde que el "nuevo" Ciudadanos se presentase en Las Cortes tras la refundación y ya comienza a brotar su primera división interna. La recién estrenada como portavoz de Cs, Mamen Peris, trae a debate el Derecho Civil valenciano.

La síndica ha expresado que "como valenciana y como jurista creo en el Derecho Civil valenciano" y ha anunciado que va a convocar "a todos los concejales" en una mesa de debate con el fin de "ayudar en todo lo que podamos en esta posición".

Asimismo, ha criticado que no se haya incluido en la reforma de la Constitución pactada entre PSOE y PP. A su juicio, "se ha perdido una oportunidad muy importante de incluir en esa reforma el Derecho Civil valenciano".

La anterior línea no contentaba a muchos militantes que ya abandonaron el partido, pero la actual tampoco. La formación naranja defendía un derecho homogéneo en todo el territorio nacional. Ahora el giro de Peris ha hecho saltar las primeras discrepancias. "Como alicantino y valenciano, como jurista y como liberal, lo he dicho, lo he escrito y lo reitero: recuperar derechos forales no es un avance. Es un debate manido y falaz, resuelto constitucionalmente y que responde a un extraño complejo que los valencianos no deberíamos tener", ha expresado el diputado naranja Juan Ignacio López en respuesta a las declaraciones de la nueva síndica.

Juan Ignacio López no será el único disidente, al menos en esta materia. Perfiles como el diputado Emigdio Tormo ya han defendido en múltiples ocasiones "el mismo discurso en toda España. Está dentro del ADN de este partido que todos tengamos la misma ley".