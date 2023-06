Toni Cantó tendrá un papel relevante y no es en la política : "Estoy encantado"

El ex líder de Ciudadanos avanza a ESdiario que vino "a vivir a Valencia en septiembre" para trabajar en proyectos alejados de la política y "probablemente" representará un papel importante.

El político y actor valenciano, Toni Cantó, triunfa en 'la terreta' tras su paso por Madrid como director de la polémica Oficina del Español que le confió Isabel Díaz Ayuso. Cantó se ha mostrado "muy contento" con su nuevo proyecto junto al Ateneo de Valencia y avanza a ESdiario que "probablemente" le veremos protagonizando papeles relevantes.

El que fuera portavoz de UPyD en el Congreso y líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana volvió a su ciudad natal, y no para darle continuidad a su trayectoria política marcada por las controversias, sino para retomar su carrera artística: "Vine a Valencia en septiembre y he vuelto a dedicarme a actor. Trabajo entre Valencia y Madrid dando clases de teatro y de oratoria en el Máster de liderazgo de Albert Rivera".

Toni Cantó cuenta con una exitosa trayectoria en cine y teatro. Estudió arte dramático en el verano de 1986. Debutó en el magacín La tarde en Televisión Española. El papel que le ha proporcionado mayor fama fue la interpretación de David Pérez en la conocida serie 7 vidas. También la película Todo sobre mi madre (1999), de Pedro Almodóvar. Hasta hace unos meses contaba con su propio programa de televisión en 7NN al estilo 'Late Night'.

Cantó se siente "cómodo" en el mundo del teatro y asegura que no tiene intención de retomar la política. "Estoy fuera de la política", ha insistido. Su último proyecto ha sido un éxito. En poco tiempo se han agotado casi todas las plazas convocadas para el nuevo curso de teatro que imparte el propio Toni Cantó en el Ateneo de Valencia.

Cantó ha expresado en declaraciones ESdiario que se se siente "muy contento, encantado porque me siento muy a gusto y me siento útil". Las clases arrancan el 6 de septiembre, se impartirán en dos turnos, con 15 plazas cada uno, uno los lunes por la mañana y otro los miércoles por la tarde. Concluirán el 20 de diciembre y se celebrará una obra de teatro final en Navidad. "Más allá de que se quieran dedicar a ello, las clases son muy buenas para el miedo escénico, para comunicarse y para divertirse". "Me divierten y me llenan", ha valorado.

Preguntado por su futuro próximo, Cantó ha afirmado que "probablemente" será posible verle protagonizando papeles en obras relevantes.