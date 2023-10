CaixaForum presenta un ciclo para conocer el proceso creativo de los artistas

'Encuentro con' es una propuesta con formato intimista en la que artistas y espectadores convergen en un espacio informal donde descubrir las trayectorias profesionales y procesos creativos.

La Fundación 'la Caixa' presenta en CaixaForum Valencia una nueva edición del ciclo cultural 'Encuentros con', una propuesta con formato intimista en la que artistas y espectadores convergen en un espacio informal donde descubrir las trayectorias profesionales y los procesos creativos de personajes que marcan la escena artística más actual.

Se trata de una oportunidad única para descubrir cómo los artistas del momento desarrollan su flujo creativo y propuestas que han supuesto un éxito, ha indicado la entidad en un comunicado.

Con esta premisa, la cantante catalana Suu protagonizará la primera sesión el 20 de octubre. Esta joven artista, que en pocos años se ha convertido en una de las voces destacadas del indie pop español, repasará el recorrido de su último trabajo, 'Karaoke', y explicará las novedades de su carrera.

La segunda sesión del ciclo tendrá lugar el 17 de noviembre y estará a cargo de Agustina Guerrero. Esta diseñadora gráfica e ilustradora argentina saltó a la fama en 2011 con la publicación del blog autobiográfico 'Diario de una Volátil'.

Tras este primer éxito, su carrera no ha hecho más que acelerarse con la publicación de diversos libros que han tenido un gran impacto. Durante el encuentro, la artista compartirá el origen de sus ideas, así como anécdotas ligadas a sus creaciones.

El arte del siglo XX en el cine

Completa esta programación cultural una nueva edición del consolidado ciclo 'Sala C: cine, creación y arte contemporáneo', con el que los asistentes podrán profundizar en los entresijos del proceso creativo de artistas contemporáneos de renombre a través de tres documentales centrados en el arte del siglo XX.

'The New Bauhaus. The Life and Legacy of Moholy-Nagy' abrirá el ciclo de proyecciones el 5 de octubre, un recorrido por los años veinte y treinta, período de gran dinamismo en la historia del diseño y la arquitectura, al tiempo que repasa la vida de uno de los exponentes artísticos de la época: László Moholy-Nagy.

El polifacético creador fue uno de los artistas más notables del siglo, para muchos un gran maestro que construyó los cimientos de muchas corrientes actuales. Hizo "casi de todo" -fotografía, tipografía, etc.-, pero siempre desde una postura "rompedora y radical, poniendo en tela de juicio la propia definición de arte". Con esta proyección, los espectadores podrán descubrir la figura de un artista "lleno de carisma y talento" que intentó despertar en las personas el gusto por mirar con los ojos de un niño.

La proyección de 'Beyond the Visible. Hilma af KlintLo' le seguirá el 2 de noviembre. Esta cinta intenta recuperar la figura de Hilma af Klint, una artista para muchos desconocida que, sin embargo, décadas antes de Kandinsky creó una obra totalmente independiente y rompedora, llena de colores y extrañas formas, que más adelante se llamó arte abstracto. Un film indispensable para los amantes del arte que quieran descubrir la vida de la visionaria artista sueca, y que ayudará a reconstruir la historia del arte en sí.

El ciclo finalizará con la proyección de 'La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí', el 14 de diciembre. El documental trata de mostrar la vida y la historia del reconocido artista a través de una geografía y un paisaje particulares: los de Portlligat.

En este pueblo mediterráneo, Dalí tuvo su única residencia y taller estable, lo que sirve de hilo conductor para ahondar en la figura del pintor. Con este film, los asistentes podrán conocer, de la mano del propio Dalí, el refugio vital y espiritual que supuso esta casa, al tiempo que descubrirán las relaciones pasionales que mantuvo con algunos de los miembros de su familia.

El ciclo Sala C surge de la colaboración entre la Fundación 'la Caixa' y el Dart Festival, el primer festival de cine documental dedicado al arte contemporáneo a nivel nacional.