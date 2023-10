Yolanda Díaz vende que "los valencianos estarán en el Gobierno" con Sánchez

En un acto de Compromís en Valencia, la vicepresidenta y líder de Sumar defiende las negociaciones con Sánchez e independentistas para formar un gobierno progresista.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, continúa con su gira por España con la que trata de convencer a los suyos de las negociaciones con Pedro Sánchez e independentistas. En Valencia ha participado en un congreso al que han asistido los alcaldes y altos cargos de la coalición nacionalista. Después de que los de Compromís presentaran con discursos sus propuestas sobre la Agenda Valenciana que esperan que Díaz asuma por ellos en el Congreso, la líder de Sumar ha tomado la palabra para contar su libro y pintar pájaros.

Díaz ha centrado su discurso en materia laboral, el área que ha dirigido como vicepresidenta. Ha hecho varios guiños a Valencia, solo a la ciudad, porque no ha querido referirse a la autonomía completa para no mojarse evitar decantarse por "Comunidad Valenciana" o "País Valencià". "Te echamos de menos Baldoví, pero estás con nosotras", ha comenzado. "En esta negociación Compromís están con nosotras, son nuestra voz para que los valencianos y valencianas estén presentes en el próximo Gobierno de España", ha asegurado. "La mayor fuerza que tenemos es que somos más y tenemos que creer que ellos son menos", ha continuado. A lo largo de su discurso de la líder de extrema izquierda no han podido faltar las alusiones a la demonización de la "extrema derecha" por "negar la violencia machista" e ir "contra el colectivo LGTBI".

La líder de Sumar ha recordado "humildemente", dice, que "nuestra aportación fue clave, subiendo salario mínimo, creado los ERTE, con mayor número de ocupados también en Valencia". Ups, por error o a conscientemente, Yolanda Díaz se ha deslizado con esa última afirmación. Si bien es cierto que en los meses estivales el paro baja habitualmente incluido septiembre debido al turismo, en esta ocasión ni siquiera fue así en el mes de agosto, cuando 3.000 personas más perdieron el trabajo, la segunda donde más subió el paro de toda España y, en general todavía se está muy lejos de los datos anteriores al 2008.

Para Díaz esta debe ser "la legislatura de la reducción de la jornada laboral, de las clausulas de descuelgue, para acabar con la desigualdad". Por eso trabajamos por el PSOE", ha justificado. También ha hecho referencia al sector cerámico, a "la deslocalización , si los trabajadores estuvieran en la empresa no se iría, es legislatura de la democracia económica", ha reivindicado.

También es "la legislatura fiscal", ha celebrado "el impuesto diseñado para la banca". Que "los que más tienen, más paguen", ha proclamado.