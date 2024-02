"Horrorosa y anacrónica": La obsesión de Pedro Sánchez con el 'Cara al Sol'

El vicepresidente de Vox Vicente Barrera replica a Sánchez por cantar "la Internacional con puño en alto, con más de cien millones de muertos a sus espaldas".

El vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera de Vox ha replicado a Pedro Sánchez, criticándole por su obsesión con la canción del 'Cara al Sol' y la 'fachosfera' recordando que es el propio Sánchez quien canta el himno "que lleva a sus espaldas a más de cien millones de muertos". También, sin llegar a mojarse, ha valorado que la palabra "zorra", en alusión al título de la polémica canción de Nebulossa, puede ser "machista".

Este lunes, preguntado por la polémica canción 'Zorra' que representará a España en Eurovisión, el presidente del Gobierno en una entrevista en el programa de Ferreras en La Sexta respondió que "a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol'" en el concurso de música europeo.

Barrera no ha querido entrar a valorar la polémica canción que tantas críticas ha recibido tanto de Vox como de colectivos feministas. Pero sí lo ha hecho sobre las afirmaciones de Sánchez dándose por aludido: "Lo que me parece anacrónico y horroroso es que el presidente del Gobierno cante 'La Internacional puño en alto cada vez que tiene oportunidad". Es, en palabras de Barrera, "una canción que defiende una ideología que tiene a sus espaldas más de cien millones de muertos". ""Eso es lo que me parece absolutamente anacrónico y bochornoso", ha insistido.

En cualquier caso, Barrera ha felicitado al grupo alicantino Nebulossa y le desea que gane, no particularmente, sino "con siempre desea que España gane". Y es que el vicepresidente, sin querer "validar o invalidar" la creación artística por su condición de conseller de Cultura, no ha defendido la obra como sí lo hizo Sánchez, sino que "lo que sí" piensa "a nivel personal" es que "hay asociaciones feministas que han criticado duramente la actuación y la han calificado de machista". A su juicio, "quizás" si la palabra zorra "otra persona del contexto cultural español pues se le calificaría de machista".