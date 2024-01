Han detectado seis empresas públicas creadas sin ton ni son. A no ser, claro está, que el ton y el son fuese colocar a un puñado de amiguetes.

Cada vez que una empresa o institución pública quiere defender la calidad del servicio que presta, lo primero que hace es pedir más dinero: más plantilla, más presupuesto. Y el contribuyente que lo escucha piensa, ¿seguro que no podéis hacer más con lo que ya tenéis?

De ahí la importancia de las auditorías externas. De vez en cuando hay que revisar de arriba abajo todo lo que depende de la Generalitat para confirmar que cada empresa pública, cada departamento, cada conselleria y cada dirección general está cumpliendo su cometido y si necesita o no más recursos.

Pero sobre todo hay que confirmar que no haya duplicidades, que no haya dos organismos haciendo lo mismo porque eso implica no sólo un derroche, sino un aumento inútil de la burocracia. Y eso lastra el dinamismo de la sociedad y el crecimiento de la economía. Además del cabreo del contribuyente que va desfilando de ventanilla en ventanilla retrasando siempre su gestión por culpa de la dichosa cita previa.

El Consell de Carlos Mazón ya ha detectado seis empresas públicas creadas sin ton ni son por el Consell del Botànic. A no ser, claro está, que el ton y el son fuese colocar a un puñado de amiguetes. La cosa no ha hecho más que empezar y habrá más sorpresas. Lo peor será que en esta ocasión no podrá aplicarse ese dicho valenciano de en diners torrons porque el servicio público que han dejado atrás no es precisamente ejemplar. Así es que s’han gastat els diners i ens han deixat sense torrons.