La portavoz nacional de Cs provoca a Puig para la rebaja del listón electoral

"Que se atreva a llevarla al Parlament", ha expresado Particia Guasp, que espera poder mantener una conversación con el 'president' sobre este asunto.

El Comité Nacional de Ciudadanos que se ha celebrado en Valencia para apoyar al partido al borde de la extinción en la Comunidad Valenciana. Tras él, la portavoz nacional de Cs, Patricia Guasp, ha provocado públicamente a Ximo Puig para que "se atreva" a presentar la rebaja del listón electoral en Las Cortes, única vía que les permitiría continuar en las instituciones, pero que no dispone de los votos suficientes para salir a delante.

De los 13 diputados de Ciudadanos en Las Cortes, cinco se han fugado al grupo de los no adscritos. Los números no le salen al presidente y, pese a que le interesa para asegurarse un Botànic III con Unidas Podemos, no parece predispuesto a jugársela y fracasar.

La comitiva nacional ha desembarcado en la capital del Túria como "una muestra clara de apoyo al proyecto en la Comunitat Valenciana, en palabras de Guasp. La portavoz ha recordado que en el programa electoral del partido constaba desde el principio la rebaja del listón electoral del 5 al 3% y reta a Ximo Puig a "que se atreva a llevarla al Parlament". "Cuando queráis hablo con Puig para pedirle que baje el listón electoral", ha añadido Guasp, quien ha defendido la necesidad de asegurar la "proporcionalidad, representatividad y pluralidad" en Las Cortes, además de su supervivencia.

No a la moción de censura de Vox

La portavoz nacional de Ciudadanos también ha valorado en Valencia la moción de censura de Vox. Considera que es "inútil" por "los tiempos" en que se ha presentado. Para Guasp, hace unas semanas cuando se presentó la iniciativa de la rebaja de la malversación sí tenía sentido, pero ahora ya no. Por ese motivo ha avanzado que la formación votará en contra, aunque no ha aclarado quién será el diputado del grupo parlamentario que defienda el "no" a Tamames.

Si bien considera que el Gobierno de Pedro Sánchez que se apoya, entre otros, en "comunistas" es "el peor gobierno de la democracia de este país", para la portavoz la solución "pasa por unas elecciones anticipadas", no una moción de censura. Reconoce que ese escenario no se producirán ya que Sánchez "va a esperar a lucirse en esa presidencia europea" y a "gastarse más fondos europeos en un 'Plan E' que no va a servir para ser más competitivos, sino para ganar votos cautivos".

Según, ha considerado, "en algún momento fue útil" por los "continuos atropellos de Sánchez al estado de derecho" como la rebaja del delito de malversación, ante lo que el PP se ha quedado "callado", o cuando se eliminó la sedición.

"Evidentemente en ese momento había que pensar en una herramienta democrática para poder parar a Sánchez, que fuera al Congreso a dar explicaciones pero hoy en día esta moción de censura es inútil y lo compartimos todos", ha agregado.