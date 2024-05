El PSOE cae en su trampa: Marlaska aprobó la Asociación de Hombres Maltratados

El ministerio del Interior fue quién dio en 2022 el visto bueno a la asociación que ahora los socialistas usan para atacar a PP y Vox echando la culpa a la Generalitat Valenciana

El cazador cazado. El PSOE ha caído en su propia trampa, o en su propio bulo en terminología de Pedro Sánchez, con la polémica que ha sacado el sanchismo sobre que el PP y Vox en la Generalitat Valenciana han creado una asociación de hombres maltratados para “ir en contra de las mujeres”. Más allá de que la Constitución ampara el derecho de asociación, resulta que no ha sido el gobierno de Carlos Mazón sino el Ejecutivo de Pedro Sánchez quién aprobó primero la asociación.

En concreto, la Asociación para la Defensa de los Hombres Maltratados, con sede en Alboraya, fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones (RNA), organismo público dependiente del Ministerio del Interior, el 23 agosto de 2022, según consta en la propia página web del ministerio. El decir, el departamento de Fernando Grande-Marlaska no puso ninguna objeción a la asociación de la que ahora los socialistas y su equipo de opinión sincronizada se echan las manos a la cabeza.

La Asociación para la Defensa de los Hombres Maltratados ha argumentado además que es de ámbito nacional, por lo que no ha sido la Generalitat Valenciana quien dio el registro, sino que fue el Ministerio del Interior, a través del Registro Nacional de Asociaciones, quien lo ha dado. Lo que se ha aprobado desde la Generalitat Valenciana ha sido su constitución como fundación.

La Asociación para la Defensa de los Hombres Maltratados ha aclarado asimismo que “no tenemos ninguna relación con Vox” y que “somos una fundación independiente a nivel político, hay hombres maltratados tanto de izquierdas como de derechas y nosotros asistimos a todos”.

“No somos negacionistas. En el eslogan de nuestra web ya indicamos lo contrario: La existencia de "A" no implica la no existencia de "B". Es decir, que reconocer y luchar contra el maltrato que sufre el hombre no implica negar el maltrato que sufre la mujer”, insiste la Asociación para la Defensa de los Hombres Maltratados.