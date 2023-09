Violencia de género: Compromís no va al minuto de silencio en Valencia y Vox sí

Compromís se ausenta en el Ayuntamiento de Valencia y ante la Generalitat tras el asesinato de Alzira. Náquera, único municipio gobernado por Vox, sí hace una concentración

El último asesinato de una mujer a manos de su ex pareja ocurrido en Alzira ha provocado que desde las distintas administraciones se convoquen minutos de silencio en señal de condena, y que algunos miren con lupa la actitud que iba a adoptar Vox ante este hecho. Lo curioso es que en concentraciones como la protagonizada ante el Ayuntamiento de Valencia o la Generalitat Valenciana sí han acudido miembros de Vox, pero ningún dirigente de Compromís.

En concreto, en el Ayuntamiento de Valencia, a las 11.00 horas, se ha concentrado la alcaldesa María José Catalá, y junto a ella había varios concejales del PP, del PSOE y también de Vox, como Pepe Gosálbez. No se ha visto sin embargo ni al ex alcalde Joan Ribó ni a ningún representante de Compromís -no sabemos si porque todos siguen de vacaciones-.

Ante la puerta de la Generalitat se han concentrado el presidente Carlos Mazón y varios miembros de su gobierno. Sí ha asistido el vicepresidente, Vicente Barrera, de Vox, así como diputados provinciales del PP que estaban en la Diputación que se ubica justo al lado. Pero nadie de Compromís.

En la concentración ante las puertas de las Cortes Valencianas sí han asistido miembros de Compromís como su portavoz Joan Baldoví, y ha vuelto a ser el objeto de la polémica cuando la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, y varios diputados de Vox se han concentrado pero no han posado con la pancarta. Desde Vox se defiende que se han manifestado igual y que había más representantes de Vox que del PSOE o Compromís.

En el Ayuntamiento de Náquera, el único con alcalde de Vox en la Comunitat Valenciana, también ha habido concentración de repulsa por el asesinato de Alzira pese a que desde la izquierda se vendía que Vox quería acabar con estas manifestaciones.